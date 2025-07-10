颱風丹娜絲｜百年神像斷裂　命理師預言四大災難：重要人士遭暗殺

丹娜絲颱風襲擊台灣，導致台南「南鯤鯓代天府」牌樓倒塌、新營太子宮神像斷裂。對此，多次預言成真的命理師高輔進，再次警告了！



丹娜絲颱風重創南台灣，其中台南百年神廟「南鯤鯓代天府」的檜木牌樓倒塌，市值約3000萬元台幣，損失難以估計。另外，同為百年神廟、台南新營太子宮也傳出災情，三太子神像斷裂，下半身從底座裂開，頭部整個躺在路中。

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而台灣恐爆發災難，包括：大罷免、詐騙命案、訴訟、國際之間爭執。對此，易經預言家高輔進在臉書直言，在同一時段，2間大廟雙雙出現狀況，可見事情的嚴重性，輕則兩間廟要注意經營權、產權等相關權責問題；重則台灣會出事，可能訴訟滿天飛，或者與他國擦槍走火。

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高輔進為此卜卦得到「訟卦」，卦意「爭訟」；動出「師卦」，卦意「興兵為師」；太極空間得到「赤口」，卦意「麻繩自縛身」。高輔進解釋，簡單來說，台灣大罷免引發的訴訟、詐騙頻傳的後遺症，還有國際上的戰爭、爭執，因師出名不正、言不順，恐將遭遇空前的頑抗，負評爆表。

高輔進斷言，只是很可惜，上位者還不知迷途知返，硬是要莫名的堅持到底，非得要發生意外，或是下台一鞠躬，再後悔恐就來不及了；另外，豐原五口命案是遭詐騙，預言台灣恐再因虛擬貨幣，或投資理財詐騙案而再出人命、家庭破裂等議題出現，尤其在南方得注意了。

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此外，國際間將發生災難。高輔進認為，當心北美、中東區域重要人士遭暗殺，或意外之災、恐怖攻擊行動等；東北方、南方等區域，注意氣爆、爆炸、燃燒等火元素帶來的災難。

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