0雨量的停課　天文台專頁滿還我結業禮留言　朱國強嘆決定真艱難

政務司司長陳國基領導的應對極端天氣督導委員會以超前準備、加強預警、果斷應急、迅速復原四方面應對熱帶氣旋丹娜絲的殘餘影響，罕有早一日，即周四（10日）正午宣布教育局宣布今日（11日）停課。



然而，「天氣不似預期」，今日上學時段、即早上6時起至10時，全港近乎0雨量紀錄，惹來大批網民走到天文台Facebook抱怨，當中不少子女學校原訂今日舉行結業禮或畢業禮的家長更是憤怒：「一早請哂假同個仔今日畢業典禮，一起身一滴雨都冇，係咪應該今早先決定（停課）呢?攪到又要請多一日假星期一先畢業典禮。」



熱帶氣旋丹娜絲的殘餘「回馬槍」影響廣東，本港7月10日上半日有連場狂風暴兩。（夏家朗攝）

熱帶氣旋丹娜絲的殘餘「回馬槍」影響廣東，本港7月10日上半日有連場狂風暴兩。（夏家朗攝）

陳國基領導督導委員會罕有早一日宣布今停課

政務司司長陳國基領導的應對極端天氣督導委員會以超前準備、加強預警、果斷應急、迅速復原四方面應對熱帶氣旋丹娜絲的殘餘影響，罕有早一日，即周四（10日）正午宣布教育局宣布今日（11日）停課。

天文台：今日仍會有驟雨及狂風雷

天文台署理高級科學主任沈志泰今早在電台節目表示，受丹娜絲殘餘影響，加上活躍西南季候風帶來水氣，廣東地區自周三晚起天氣明顯轉差，香港普遍地區雨量超過100毫米，局部更超過140毫米，預計，本港今日仍會有驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢持續較大，呼籲市民留意驟雨變化。

然而，根據天文台雨量紀錄，今早6時起，只有北區、大埔、荃灣、元朗等錄得雨量紀錄，當中最高的亦只是北區於上午5時45分至6時45分的一小時內錄得0至8毫米雨量。

沈志泰表示，本港今日仍會有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢持續較大，呼籲市民留意驟雨變化。（資料圖片/天文台影片截圖）

天氣不俗下，應對極端天氣督導委員會周四正午宣布教育局宣布今日停課的安排即惹批評，天文台Facebook專頁淪出氣平台，其中一篇貼文在3小時間的近400個留言，大部份是不滿有關方面的停課安排：「今朝雨都冇滴，剩係得雷暴警告都要停課？呢啲叫做極端天氣？天文台教育局你真係好有問題！啲司長局長真係非常離地。」

「天氣不似預期」，今日上學時段、即早上6時起至10時，全港近乎0雨量紀錄，惹來大批網民走到天文台Facebook抱怨，當中不少子女學校原訂今日舉行結業禮或畢業禮的家長更是憤怒。(天文台Facebook)

不少學校今日舉行結業禮或畢業禮，停課安課或許真的如應對極端天氣督導委員會所言「對學生的學與教實際影響較少？」不過家長還是不滿：「越做越錯，以為對小朋友好，知唔知好多學校呢幾日都係結業禮，佢地無得返學幾失望呀！而家風又無雨又小 。我唔明咁早停課囉。」

教育界立法會議員朱國強表示理解部份學生或感到失落，惟他認為雨量預測始終有不確定性，政府今次的決定「係好艱難」。（資料圖片/黃浩謙攝）

教育界朱國強理解學生或失落：但遲宣布（停課）又會畀人話太遲

教育界立法會議員朱國強表示，有學校因停課須取消結業禮，並不會補辦。他指，理解部份學生或感到失落，惟他認為雨量預測始終有不確定性，政府今次的決定「係好艱難」，「如果遲宣佈又會畀人話太遲，早宣佈又會畀人話太早。如果今日真係大雨，大家應該都冇嘢講。」