冇雨停課　梁榮武解釋「殘餘」的雨帶隨機：暴雨預測仍處科研前沿

受丹娜絲的殘餘以及西南季候風影響，天文台昨日預測今日將有大雨，全日降雨量或超過390毫米。應對極端天氣督導委員會作「超前部署」，在昨日早上11時55分已宣布今日(11日)停課。不過，天氣未如預期，今早大部分地區都未有下大雨。



前香港天文台助理台長梁榮武指，一般颱風的雨帶分佈較均匀，相對容易預測雨量。惟丹娜絲已減弱為低壓區，雨帶分佈相當隨機，即使天文台綜合數值及人工智能模型仍難以預測。他認為今次事件反應科技在極端天氣下的局限，「現今科技，要掌握極端暴雨，仍然係科學研發前沿，把握未必係咁大。」



7月11日上午08:30的雷達圖顯示 ，新界西部被雨雲覆蓋。（天文台圖片)

受丹娜絲殘餘影響，加上活躍西南季候風帶來水氣，廣東地區自周三晚起天氣明顯轉差，香港普遍地區雨量超過100毫米，局部更超過140毫米。（資料圖片／夏家朗攝）

受丹娜絲殘餘影響，加上活躍西南季候風帶來水氣，廣東地區自周三晚起天氣明顯轉差，香港普遍地區雨量超過100毫米，局部更超過140毫米。（資料圖片／夏家朗攝）

今日香港以東相當大雨 梁榮武：香港咁蹺唔係雨帶威脅入面

對於天文台預測的大雨未有發生，梁榮武指，一般完整颱風的雨帶分佈非常均匀對稱，較容易預測雨量。不過丹娜絲登陸後已經減弱為低壓區，現時僅是熱帶氣旋殘餘，雨帶分佈十分不平均，增加預測難度。他強調，今日香港以東的部份地區仍然相當大雨，「不過香港咁蹺唔係雨帶威脅入面。」

梁榮武認為，今次事件反映「現今科技係掌握極端暴雨，仍然係科學研發前緣，把握未必係咁大。」

預測長時間的極端天氣難度相當高

他相信，天文台在預測雨勢前，已綜合多份客觀報告，包括數值及人工智能模式報告等。惟他認為以香港現時技術，預測長時間的極端天氣的難度相當高。「今次睇到一個現象，現今科技，要掌握極端暴雨，仍然係科學研發前沿，把握未必係咁大。」

受丹娜絲殘餘影響，加上活躍西南季候風帶來水氣，廣東地區自周三晚起天氣明顯轉差，香港普遍地區雨量超過100毫米，局部更超過140毫米。（資料圖片／夏家朗攝）

受丹娜絲殘餘影響，加上活躍西南季候風帶來水氣，廣東地區自周三晚起天氣明顯轉差，香港普遍地區雨量超過100毫米，局部更超過140毫米。（資料圖片／夏家朗攝）

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