北上注意｜丹娜絲殘餘渦旋今早向西橫過深圳　天文台料港狂風雷暴

【天文台／HKO／丹娜絲／天氣／暴雨警告／明日的天氣】天文台今早（11日）指出，熱帶氣旋丹娜絲的殘餘渦旋，今早正向西橫過深圳一帶，受其與活躍西南季候風的影響，華南沿岸和南海北部有驟雨及雷暴。深圳氣象局的雷達圖顯示，其雷雨區集中在東面的汕尾一帶及南面海域。



天文台預測本港今日多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，日間最高氣溫約29度，吹輕微至和緩南至西南風。天文台展望明日（12日）仍有驟雨。下周初驟雨逐漸減少，天色好轉，日間酷熱。



熱帶氣旋丹娜絲的殘餘渦旋今早正向西橫過深圳一帶，早上9時其雷雨帶主要集中在東面。（深圳氣象局網頁圖片）

天文台今早8時許指出，丹娜絲的殘餘正向西橫過深圳一帶。受其與活躍西南季候風的影響，華南沿岸和南海北部有驟雨及雷暴。內地中央氣象台今早在預測中表示，受到丹娜絲殘餘渦旋和西南季風的共同影響，今明（11至12日）福建、江西南部、湖南南部、廣東、廣西等地有大到暴雨，福建東南部、廣東東北部、江西南部等地部分地區有大暴雨。

深圳氣象局在昨日下午4時的預報中表示，預測今日雷雨仍頻密，部分時間雨勢大，累積雨量可達暴雨局部大暴雨，雨時伴有8級左右短時大風和強雷電；明日仍有雷陣雨，雨勢逐漸減弱。

7月11日上午09:00的雷達圖顯示，丹娜絲的殘餘渦旋雷雨區主要在汕尾及香港以南海域。（天文台圖片)

▼7月9日及10日逾2.2萬次閃電▼



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▼天文台九天天氣預報▼



天文台7月11日早上6時半新九天天氣預報，料周五六天氣仍差，周日起部分時間有陽光，局部地區有驟雨。日間酷熱。（天文台圖片）

明日的天氣：初時驟雨較多及有狂風雷暴 下午短暫時間有陽光

根據天文台九天天氣預報，明日（12日）至下周六（19日）均有驟雨。明日大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多及有狂風雷暴，下午短暫時間有陽光，最高31度。

圖為截至7月11日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

下周初至中期日間酷熱 仍有幾陣驟雨

隨著高空反氣旋增強，天文台料下周初至中期天色好轉，日間酷熱，但仍有幾陣驟雨。下周日（13日）至下周四（17日）仍有驟雨， 部分時間有陽光，日間酷熱，均介乎28至33度。下周五（18日）及下周六短暫時間有陽光，有幾陣驟雨及雷暴，氣溫料介乎28至32度。

天文台預料一個廣闊低壓區會在下周後期為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。