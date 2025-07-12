白衣天使未忘當年受「黑暴」影響激發使命感 毅然轉跑道投考警隊
撰文：洪戩昊
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警察學院今日（12日）舉行結業會操。其中一位學業成績優異證書得獎者、女見習督察蘇樂儀（Zoe）本來任職精神科護士，同樣是收入穩定亦意義非凡的工作。不過，她仍記得2019年報讀護士課程期間，受社運事件影響而無法如常課堂教學及實習，雖已事隔數年，但其心中燃起的使命感至今依然十分強烈，遂決定轉跑道投身警隊。
另一位榮譽警棍得獎者、見習督察鍾偉強（Vincent）則已當了15年警察。身兼三孩之父的他曾白天工作、晚上上課，終順利完成學士學位，並投考見習督察。
加入警隊前，Zoe在青山醫院任職精神科護士。在醫院工作期間，她每日接觸精神病患者，學會以耐心和同理心去理解他們的困擾。儘管她認爲護理工作意義非凡，但她內心始終有一個堅定的抱負，就是成為一名警察。
她指，2019年「黑暴」期間，她正修讀理工大學的護士學位課程，當時校園內爆發激烈衝突，暴徒肆意到處破壞，不僅令課堂無法如常進行，連實習也被迫中止。面對暴力和恐懼，她雖感到無力，但心中卻因此燃起一股強烈的使命感，使其立志投身警隊，維護社會安寧。
她認爲，過往累積的護理背景有助其警務工作。
我相信我以往嘅護理經驗可以令我成爲一名更優秀嘅警務督察，例如我對廣大市民嘅同理心同埋關懷。
從事警務工作15年 督察冀培育接班人
至於另一位榮譽警棍得獎者、見習督察鍾偉強本身已是一名警察，在中五畢業後立志加入警隊。有一段時間，他白天工作、晚上上課，最終順利完成學士學位課程，改為投考見習督察。
由警員轉為投考見習督察的過程中，他曾受到長官和同事的幫助，在他面對困難時給予支持和力量，讓他得以堅持下去。鍾偉強即將畢業，希望能夠傳承這份精神。
後生時候嘅我好着重眼前嘅成果，但隨着喺警隊工作咁多年，讓我明白到培育下一代、培育更多接班人更加重要。
他稱會以個人經歷，鼓勵更多有潛質的警隊新一代，協助他們發揮所長。