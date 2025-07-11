全民運動日8.3免費開放多項康樂設施　康體通7.17起接受登記抽籤

「全民運動日2025」下月3日舉行，當日多項收費康樂設施將開放予市民免費使用。設施種類包括室內球場，包括排球場、籃球場、壁球場、乒乓球枱、健身室等，戶外球場包括射箭場和高爾夫球設施等。市民可於7月17至23日透過「SmartPLAY康體通」申請抽籤，每人最多可選3項。抽籤結果7月26日公布，每人最多可獲派一節。



當日公眾泳池亦免費開放，市民可於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得。



今年「全民運動日2025」下月3日舉行。（資料圖片/夏家朗攝）

今年「全民運動日2025」下月3日舉行。（資料圖片/蘇煒然攝）

公眾泳池8月3日免費開放，市民可於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得。（資料圖片/鄭宇霞攝）

7.17至7.23可登記抽籤

康文署8月3日舉行「全民運動日2025」，免費開放多項康樂設施。網上系統「SmartPLAY康體通」7月17日至23日接受市民抽籤申請，最多可包括3個選項。電腦抽籤分配結果將於7月26日公布，每人可獲分派最多一節免費的康樂設施。

SmartPLAY系統會通知成功中籤用戶所屬段節，餘下段節供其他市民7月28日起，透過系統以先到先得方式預訂。不論透過抽籤或先到先得的方式，每人可獲分派最多一節免費的康樂設施。

公眾泳池8月3日免費開放，市民可於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得。（資料圖片/鄭宇霞攝）

泳池免費開放 市民可於泳池入口輪候

使用公眾游泳池設施則無須申請，市民可於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得。

另外，全港十八區指定體育館亦於當日下午2時至6時舉辦一系列免費康體活動，派發免費康體活動券的安排將於本月內公布。多間機構亦同於8月3日開放場地設施或舉辦康體活動讓巿民免費參與。

全港十八區指定體育館8月3日日下午2時至6時舉辦一系列免費康體活動（資料圖片/蘇煒然攝）