全民運動日2025｜8.3康文署體育館、香港仔遊艇會等康樂設施免費

康文署將於8月3日舉行「全民運動日2025」，並以「全城齊運動，全民撐全運」為主題，與巿民一起響應年底全運會在粵港澳首次舉行。當日康文署將開放轄下多項康樂設施予市民免費使用，包括室內羽毛球場、排球場、乒乓球枱、健身室。另外，多間機構包括將於當日開放場地設施或舉辦康體活動讓免費巿民參與。



康文署將於8月3日舉行「全民運動日2025」。

康文署指，8月3日當日，康文署將開放轄下多項康樂設施予市民免費使用，包括室內羽毛球場、排球場、籃球場、壁球場、乒乓球枱、健身室、活動室及舞蹈室等；戶外網球場、草地滾球場、射箭場和高爾夫球設施等；公眾游泳池及水上活動中心（租用艇隻）。

全港十八區指定體育館亦將於當日下午舉辦免費康體活動，重點推廣多項全運會和殘特奧會項目，例如高爾夫球、擊劍、七人制欖球和鐵人三項等。活動包括健體閣、健康講座、體育示範及同樂項目等。有關預訂免費康樂設施和派發免費康體活動券的安排，將於七月中公布。

另外，署方指，多間機構包括九龍草地滾球會、香港中華游樂會、香港仔遊艇會等，當日開放場地設施或舉辦康體活動讓免費巿民參與。