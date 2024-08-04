全民運動日｜市民學劍擊　撐江旻憓新發展　小童：要張家朗把劍

「全民運動日2024」於今日（4日）舉行，沙田源禾路體育館劍擊攤位大受歡迎，提供膠劍讓市民學習劍擊基礎，有年屆76歲的婆婆第一次耍劍，覺得難度很高，期待可以揮真劍。有小朋友表現興奮，不斷追問教練「要用張家朗把劍」。



巴黎奧運女子劍擊冠軍江旻憓今日宣布告別全職運職員，有市民表示支持她決定，踏入新旅程，相信「長江後浪推前浪」。



市民學習劍擊步法及嘗試擊劍。（鍾蒨宜攝）

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劍擊攤位有劍擊教練示範基本站姿及步法、介紹裝備，及設有練習標靶讓市民用膠劍嘗試擊刺。

76歲婆婆體驗新運動 盼耍真劍

76歲的黃婆婆表示，每年都會支持「全民運動日」，讓她在這個年紀仍能體驗新運動。初次接觸劍擊，她認為難度較高，未掌握要如何發力用劍，她說今次使用膠劍較難擊中標靶，期望未來有機會嘗試使用真劍。

葉先生和兒子亦到攤位初嘗劍擊，葉小朋友表現十分興奮，不斷詢問教練哪一把是張家朗使用的劍。葉先生說在康文署網站得知「全民運動日」活動，認為可以一日免費體驗多種活動很好。被問到會否考慮讓兒子嘗試劍擊，他表示希望兒子「甚麼也可以嘗試一下」，不只限於劍擊。

黃婆婆表示感謝康文署舉辦活動，讓她在這個年紀仍能體驗新運動。（鍾蒨宜攝）

江旻憓宣布退役 市民料「長江後浪推前浪」

「微笑劍后」江旻憓今日於社交媒體宣布，告別全職運動員身份，黃婆婆說江旻憓得獎是完成自己夢想，而運動員生涯短暫，「見好就收」是好事，支持她踏入下一段旅程。葉先生就形容是「長江後浪推前浪」，相信會有新血補上。

劍擊教練Sasha稱學習劍擊門檻沒有想像中高。（鍾蒨宜攝）

教練：劍擊門檻比想像中低 訓練小朋友專注力

有數年劍擊經驗Sasha擔任是次活動的教練，他指，坊間認為劍擊成本貴、門檻高的說法並不完全準確。他解釋，劍擊服約數百元，場地方面，康文署亦有提供初階劍擊班，劍擊館亦正興建中，實際門檻並沒有想像中高。

他認為，在國際層面，香港在培育劍擊人才投放的資源算多，他樂見活動能推廣劍擊普及化，又指學習劍擊能訓練小朋友的紀律和專注力，是課外活動的好選擇。

全民運動日推行多年，以「日日運動半個鐘、健康快樂又輕鬆」為口號，以免費開放多個體育場地，鼓勵市民多做運動，養成做運動的習慣。

劍擊教練即場進行劍擊表演賽。（鍾蒨宜攝）

▼2024年8月4日 全民運動日2024▼

