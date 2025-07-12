戴頭巾錫克教新紮師兄來自紀律部隊世家　冀助警隊處理非華裔個案

警察學院今日（12日）舉行結業會操，安排了其中四名畢業生接受傳媒訪問。其中一名畢業生的裝束與衆不同，戴了頭巾，亦束着滿臉鬍子。他是印度裔新紮師兄Singh Palvinderjit、暱稱阿達，是錫克教教徒。阿達憶述「試更」時曾在8小時內處理3位非華裔人士的求助個案，並以旁遮普語和印度語與求助人交談。他希望能以非華裔身份，協助警隊處理非華裔人士的個案時更順利。阿達的加入，亦實現了警隊與社會共融。



另一名畢業生衛靜瑤（Marcella）則是薛富盃、銀笛獎及學業成績優異證書的得獎者。她本科是在廣州的中山大學讀心理學，及後轉往英國杜輪大學讀碩士。這樣的學歷背景，其實可以投身更加高薪厚職的行業或專業，但她認爲，學歷只是令人生有多點選擇，但出於使命感，她選擇了當警察。



警察學院今日（12日）舉行結業會操，安排了其中四名畢業生接受傳媒訪問，右一為錫克教新紮師兄阿達。（梁鵬威攝）

印度裔新紮師兄阿達希望能以非華裔身份，協助警隊處理非華裔人士的個案時更順利。（梁鵬威攝）

Marcella本科是在廣州的中山大學就讀心理學，及後更轉往英國杜輪大學讀碩士。（梁鵬威攝）

家族三代出身香港紀律部隊

阿達的家族三代也出身自香港的紀律部隊，父親在懲教署任職一級懲教助理，祖父和曾祖父則是駐港英軍。雖然他在印度長大，其後移居來港，操一口流利廣東話，比部份在場記者的用語更「地道」。他稱從小看着父親穿紀律部隊制服上班，便已覺得很有型。至於爲何不子承父業，進入懲教署？阿達憶述，小時候曾試過不見了背包而要尋求警察協助，當時見到協助他的警員，便覺得對方所着的警察制服很帥，於是便有了做警察的夢想。

我想重申一樣嘢，其實我嘅制服同其他警察冇分別，只係頂帽轉咗做頭巾，同埋我被批准戴宗教飾物。 見習警員阿達

阿達和任職一級懲教助理的阿達爸爸。（梁鵬威攝）

阿達和任職一級懲教助理的爸爸。（梁鵬威攝）

阿達憶述「試更」時，曾在8小時內處理3位非華裔人士的求助個案，過程中他以旁遮普語和印度語，與不諳英語的求助人交談，不用花時間等候翻譯員到場，可以盡快幫到求助人。他希望未來以非華裔身份，能助警隊執法，及處理非華裔人士個案時更加順利。

被問及對其他有意投考警察的非華裔人士有何寄語？他回答：

我想同佢哋講：學好啲中文，融入社會，貢獻社會。 印度裔警察學員阿達

碩士畢業當警察：前線警員工作可以帶畀我獨特挑戰同成長

另一位表現出色的女學警衛靜瑤，本科是在廣州的中山大學讀心理學，及後轉往英國杜輪大學讀碩士。這樣的學歷背景，其實可以投身更加高薪厚職的行業或專業，但她認爲，學歷只是令人生有多點選擇，而出於使命感，她選擇了當警察。

爸爸喺送我去英國讀碩士之前同我講，文憑只係一張人生入場劵，令我可以體驗多啲。現階段我選擇成爲一名前線警員，因爲我覺得前線工作都可以帶畀我獨特嘅挑戰同成長。 見習警員衛靜瑤

這份使命感源自警察制服。Marcella認爲，警察制服所展現的威嚴氣勢，不僅讓市民感到安心，更能震懾不法分子，防止罪案發生。因此，她時常提醒自己，只要穿上這身警服，就必須昂首挺胸，才無愧於它所代表的使命，使香港繼續是世界上其中一個最安全及穩定的社會。