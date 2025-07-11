西九警破96宗詐騙洗黑錢　拘105人涉呃$8,600萬　最細14歲

警方西九龍總區及其轄下分區刑事部人員於6月16至27日，以及7月7日至11日，在區內展開代號「火痕」的打擊詐騙及洗黑錢行動，在全港多區拘捕105名男女，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪。



被捕人大部分懷疑為傀儡戶口持有人，涉嫌與96宗詐騙案件有關，包括網上購物、投資、電話及求職騙案等，涉款共約8,600萬元。行動中，警方凍結約123萬元懷疑犯罪得益。



西九龍總區區內展開代號「火痕」（FIRETRACE）的打擊詐騙及洗黑錢行動，於全港多區拘捕105名男女。（資料圖片）

105名被捕人年齡介乎14至69歲，其中61男22女為本地人；有3男1女為持香港身份證的巴基斯坦籍人士，以及同持香港身分證，分別為菲律賓、印尼及越南籍的4名女子；另有13男1女為持雙程證入境的內地人。

警方重申，「以欺騙手段取得財產」屬嚴重罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條，一經定罪，最高可被判處監禁10年，市民切勿以身試法。

洗黑錢亦屬嚴重罪行，根據《有組織及嚴重罪行條例》（第455章）第25條，如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，一經定罪，最高可處罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。

為加強打擊利用傀儡戶口清洗黑錢，警方檢控傀儡戶口持有人洗黑錢罪時，會向律政司徵詢意見，根據有《組織及嚴重罪行條例》第27條申請加重刑罰。市民如有任何懷疑，可致電警方24小時「防騙易」熱線18222尋求協助。