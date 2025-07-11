警暑假反罪惡巡酒吧娛樂場所　派單張宣傳籲青年遠離毒品

暑期長假期將至，中區警區聯港島總區今日（11日）於蘭桂坊一帶，宣告將由今日起至8月30日暑假期間，在區內進行代號「匯流」反罪惡行動，又聯同禁毒處、酒吧業界及少年警訊，派發宣傳單張，提醒酒吧切勿售賣酒精給青少年。



警方亦會在高風險的地點，進行高姿態巡邏及情報主導執法行動，打擊區內娛樂場所利用青少年販毒、販賣毒品予青少年、以及其他因醉酒而引致的違法行為。警方呼籲年青人要遠離毒品，尤其是新興毒品依托咪酯（俗稱太空油）。



警方向酒客派發提防騙子飾物宣傳。（梁偉權攝）

中區警區將於暑假期間，在中區娛樂場所一帶進行「匯流」保護青少年及反罪惡行動，以情報主導的方式，重點打擊區內毒品活動，並聯同不同的持份者，包括禁毒處、酒吧業界及少年警訊，加強禁毒宣傳，提醒到中區娛樂場所消遣的青年，保護自己遠離毒品，免受引誘。

警方亦會在高風險的地點，進行高姿態巡邏及情報主導的執康行動，打擊毒品活動。（林子明攝）

中區警區助理指揮官（刑事）署理警司郭進傑表示，「匯流」行動自2023年暑假開始進行。在去年行動期間，警方共偵破共14宗與毒品相關的案件，並拘捕14男3女（16至49歲），包括一名男童，分別涉嫌「盜竊」、「販毒」及「藏毒」。

同時，警方亦會於行動中，加強巡查酒牌處所，警惕區內酒吧及商舖不得售賣或供應酒類商品予18歲以下人士。另外，警方亦會在高風險地點進行高姿態巡邏，及情報主導的執法行動，打擊相關非法活動。

中區警區助理指揮官(刑事)郭進傑交代行動。（梁偉權攝）

警方又表示十分關注近年青少年吸毒情況，尤其是新興含有依托咪酯、俗稱「太空油毒品」。依托咪酯主要透過電子煙吸食，而自2022年4月30日開始，根據《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章），本港已禁止任何人進口、推廣、製造以及售賣電子煙，若青少年管有電子煙，無論當中是否含有毒品依托咪酯，均是由不法途徑得到，有關產品的成分沒有受到嚴格監管，青少年貿然吸食，有可能在不知情下，吸入毒品，對身體造成嚴重傷害。

警方提醒，家長應時刻留意子女活動，包括有否接觸電子煙或毒品，提防子女誤墮法網。青少年亦切勿接觸毒品。販毒為嚴重的刑事罪行，一經定罪，最高刑罰為終身監禁及罰款500萬港元。