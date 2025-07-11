300輛「紅旗」的士明年首季推出　全港設換電站　可100秒換電

《香港01》早前報道，國家領導人官方用車品牌「紅旗」，計劃打入香港市場，推出可換電的士E-QM5。代理商龍昇新能源指，可換電的士將於明年推出市場，現時已接到業界意向性訂單300輛，預計第一季交車。



龍昇計劃今年底至明年初在本港建設5個換電站，目標2027年增加至20個，又指換電站能做到100秒內換電，可以減省以往電動車充電的時間；未來其他使用寧德時代電池的換電車，都可以使用換電站。



可換電的士E-QM5將於明年首季推出市場。（網上圖片）

龍昇新能源首席執行官黃釗（右三）表示，龍昇現時已與的士業界，包括車行、車隊、普通車主等有接觸，反應理想，現時已接到業界意向性訂單300輛。（林遠航攝）

國產豪華汽車品牌「紅旗」，是中國第一汽車製造的國家領導人官方用車品牌。該品牌2022年推出的電動轎車E-QM5，推出換電版，明年起將以的士的形式攻港。據代理商龍昇新能源指，該款車車殼價錢為188,000元，與其他本港採用的國產電動的士相比，便宜約一半。龍昇新能源首席執行官黃釗表示，車主換車時，可申請政府電動的士資助計劃，資助額為4.5萬元。

不過，有關車價未包括電池，黃釗指，由於紅旗的士採用可換式電池，故電池不屬車主所擁有，車上電池為「租借」，情況類似租借式電話行動電源。他又提到，換電式的士有好處，是司機可以免卻充電時間，做到類似油車在油站入油般短時間內補充能源，能補足到電動車充電時間較久的瓶頸位。

黃釗又表示，龍昇現時已與的士業界，包括車行、車隊、普通車主等有接觸，反應理想，現時已接到業界意向性訂單300輛，預計明年第一季交車，期望能在明年底前投放800輛到市場當中，至2027年底預料會達到1,200輛。

龍昇預期明年初紅旗的士正式引入本港前，會設立5到6個換電站。圖為位於數碼港的示範項目。（邱達根Facebook）

料2027年底全港換電站增至20個 換電只需100秒

至於換電站，黃釗現時龍昇已在粉嶺設立首個換電站，預期明年初紅旗的士正式引入本港前，會有5至6個換電站，位置包括青衣、港島西區、南區、北角，計劃明年底會增至約10個，至2027年底會有約20個。每個換電站的大小約為三個車位大小，雖然每次只可以容納一輛車進行換電，但每次換電只需約100秒，即不到兩分鐘。

他又指，龍昇會因應換電站數量引入新車，預計期比例為一個換電站對50輛的士，其後會視情況逐步增加至過百輛，並會提供手機應用程式，顯示換電站是否有空位，加上的士本身亦可充電，因此有信心各換電站不會出現排長龍的情況。

紅旗的士採用寧德時代的電池，黃釗指，未來其他同樣使用寧德時代電池的可換電電動車，充電都可以兼容。他又透露，除了紅旗外，北汽、廣汽、上汽等國內車廠，都有意在港推出可換電電動車，同樣使用該廠的電池。不過，龍昇的換電站投入服務初期，僅會提供旗下商用車輛使用，稍後會再研究是否開放到其他車輛。

順安車行負責人、智慧出行聯合商會主席周國強形容，紅旗的士的質感與私家車相當類似。（資料圖片／梁鵬威攝）

周國強曾體驗紅旗：質感與私家車相似 省卻充電時間最吸引

順安車行負責人、智慧出行聯合商會主席周國強曾嘗試駕駛紅旗的士。他接受查詢時形容，該車的質感與私家車相當類似，又指其最大吸引之處，是省卻了充電時間，司機變相可以接更多單。

他又指，龍昇會每月收取約1,000元的「電池保養費」，而每次換電會按使用的電量計算收費，估計為數十元，計算下來，成本與「舊油車」相若。他又提到，現時業界一些舊車的保險費高昂，加上因變舊而受到詬病，期望可以透過引入紅旗的士，解決這些問題。