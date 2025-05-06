01消息：領導人座駕品牌「紅旗」推電動的士　攻港車價平對手一半

政府資助的士業購買3000輛電動的士，配合《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》。《香港01》獲悉，國家領導人官方用車品牌「紅旗」，計劃打入香港市場，以國產豪華汽車的姿態推出「紅旗換電的士」，計劃全港設八個維修及專用充電站，車價18.8萬元，較目前的士業採用的比亞迪和上汽電動的士便宜約一半。消息指，「紅旗」本月20日在香港舉行新車發佈會，港府更會派出第二把手、政務司司長陳國基出席，可見官方重視程度。



「紅旗」屬領導人專車品牌 拜登曾讚習近平座駕「好美」

國產豪華汽車品牌「紅旗」，是中國第一汽車製造的國家領導人官方用車品牌。國家主席習近平2022年訪港期間，亦不再使用港府提供的寶馬七系防彈車，而是採用「紅旗」N701座駕。據指「紅旗」N701即年均生產組裝5輛，有專門的車廠、工人、生產線，待遇非常高，一直多用作國家領導人或接待外賓使用。

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習近平前年在美國與時任美國總統拜登會晤，亦是乘坐「紅旗」專車，拜登親自送習近平離開時，探頭看了一下「紅旗」專車的內部，盛讚了一句「好美的車」。

政府資助的士業購買3000輛電動的士，配合《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》。（廖雁雄攝）

消息：領導人專車品牌「紅旗」攻港推電動的士

政府資助的士業購買3000輛電動的士，配合《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》。《香港01》獲悉，國家領導人官方用車品牌「紅旗」，計劃打入香港市場，推出「紅旗換電的士」，車型是E-QM5，車價188,000元，純電續航能力450公里。

「紅旗」計劃打入香港市場，推出「紅旗換電的士」，車型是E-QM5。（網上圖片）

車價較其他國產電動的士便宜約一半

「紅旗」以「極高性價比」來形容售價，皆因與其他本港採用的國產電動車品牌比較，可謂便宜約一半。以比亞迪BYD e6 TAXI電動的士為例，車價約33萬元起；國產上汽大通的Maxus Mifa 7電動的士，車價約39萬元。

「紅旗」計劃打入香港市場，推出「紅旗換電的士」，車型是E-QM5。（網上圖片）

電動的士100秒換電繼續上路 電費成本 $0.4/公里

「紅旗換電的士」的賣點是電池可充可換，計劃全港設八個維修及專用充電站，位於柴灣、觀塘、荃灣、新蒲崗、粉嶺、青衣、油塘、深水埗。電動的士可於100秒內快速更換電池組，令電動車短時間內繼續上路，電池月租約999元，電費成本每公里0.4元。

「紅旗」攻港早有跡象，今年一月，一汽紅旗聯同龍昇集團、寧德時代、滴滴出行參與粉嶺坪輋的香港首座新能源換電站動土儀式，當時稱計劃2027年內於全港增設12座換電站，投放1,200輛紅旗E-QM5電動的士，推廣綠色交通減少碳排放。

1月13日，粉嶺坪輋的香港首座新能源換電站動土儀式。（李世榮Facebook）

政務司司長陳國基出席「紅旗」新車發佈會

消息指，「紅旗」本月20日在香港舉行新車發佈會，港府更會派出第二把手、政務司司長陳國基出席，可見官方重視程度。當天將展出「紅旗」電動的士，以及與合作伙伴簽署合作備忘錄。