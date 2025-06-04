孫東訪一汽調研「紅旗」　冀香港助力國家新能源車產業鏈創新發展

創新科技及工業局局長孫東到訪吉林省長春市，到中國第一汽車集團（一汽）了解當地先進製造產業的發展。孫東表示，期待香港可為國家新能源汽車產業鏈的創新發展作出新貢獻。



調研紅旗新能源車型、先進製造工藝及自動駕駛系統

孫東昨日（6月3日）下午抵達長春後與一汽領導層舉行座談會，聽取企業發展情況的介紹，今日則參觀了一汽NBD總部研發總院、繁榮工廠和文化展館，重點調研一汽在紅旗品牌新能源車型、先進製造工藝及流程、自動駕駛系統等領域的技術突破。

創新科技及工業局局長孫東（右）昨日（6月3日）在長春與中國第一汽車集團董事長、黨委書記邱現東（左）會面。（政府新聞處）

孫東表示，特區政府在《香港創新科技發展藍圖》明確提出發展先進製造與新能源為其中一項策略性科技產業，並積極推動香港新型工業發展，期待香港可為國家新能源汽車產業鏈的創新發展作出新貢獻。

他指出，香港具有「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，是海內外企業「引進來」、「走出去」的雙向門戶，亦是內地企業「出海」的理想平台。

本港月中辦汽車供應鏈博覽 雲集內地各大車廠

孫東還表示，2025國際汽車供應鏈博覽會（香港）將於本月12至15日在香港亞洲國際博覽館舉行，創新科技及工業局作為博覽會的指導機構，期望通過博覽會讓香港成為世界汽車產業供應鏈的交流平台，推進香港新型工業化的同時，也向國際展示內地新能源汽車產業的前沿技術和最新成就。

創新科技及工業局局長孫東（右四）昨日（6月3日）在長春與中國第一汽車集團董事長、黨委書記邱現東（左四）及其他領導層成員舉行座談會，聽取企業發展情況的介紹。（政府新聞處）

根據博覽會主辦方發出的新聞稿，今次展會以 「新汽車・新征程」 為主題，設有六大主題展區，雲集上汽、一汽、東風、長安、北汽、廣汽、奇瑞、吉利、比亞迪、小鵬、零跑等中國主流汽車品牌，以及寧德時代、地平線、Momenta 等汽車供應鏈及科技企業。

孫東在今日下午結束行程返港。