「嘉應高昇」榮登香港馬王　全球排名第4　潘頓第8度成冠軍騎師

馬會冠軍人馬獎周五晚（11日）舉行。短途馬匹「嘉應高昇」於季內一再刷新紀錄，因而榮登香港馬王寶座，同時也獲得最佳短途馬及最佳四歲馬殊榮，成為三料馬王，世界最佳馬匹排名榜上與「浪漫勇士」並列第四位。



「遨遊氣泡」則獲最佳一哩馬及最佳長途馬獎項；「浪漫勇士」連續第四年榮膺最佳中距離馬；「祝願」獲選為本年度馬季最大進步馬匹。



騎師潘頓第八度奪得香港冠軍騎師殊榮，成為香港賽馬歷來贏得最多頭馬的騎師，締創歷史。



「嘉應高昇」榮膺香港馬王。(馬會提供圖片)

「嘉應高昇」榮膺香港馬王，由馬會主席利子厚（右一）頒發獎座及紀念品予馬主嘉應團體之代表梁錫光（右二）、黃彩霞（右三）、葉志明（中）及施清泉（左三）；練馬師大衛希斯（左二）及騎師潘頓（左一）陪同上台領獎，（馬會提供圖片)

「嘉應高昇」榮膺香港馬王，由馬會主席利子厚（右一）頒發獎座及紀念品予馬主嘉應團體之代表梁錫光（右二）、黃彩霞（右三）、葉志明（中）及施清泉（左三）；練馬師大衛希斯（左二）及騎師潘頓（左一）陪同上台領獎。（馬會提供圖片)

隸屬嘉應團體名下、由大衛希斯訓練的三料馬王「嘉應高昇」，為上季最佳新馬得主，今季踏入在港第二季後大幅進步，包括在總獎金達2,600萬元的浪琴香港短途錦標（1200米一級賽）及總獎金達2,200萬元的主席短途獎（1200米一級賽）中贏得頭馬，更於季內追平了在港一季八捷的紀錄，令牠的連勝佳績延至12場。

4歲的「嘉應高昇」季內佳績包括攻下百周年紀念短途盃（1200米一級賽）、女皇銀禧紀念盃（1400米一級賽）及主席短途獎，成功囊括香港速度系列全部三關賽事的冠軍，與「活力先生」（1995/1996年度馬季）、「喜勁寶」（2002/2003年度馬季）、 「精英大師」（2003/2004年度及2004/2005年度馬季）及「金鑽貴人」（2022/2023年度馬季）等短途名駒看齊。

2024／25香港賽馬會冠軍人馬獎頒獎典禮星期五晚在香港瑰麗酒店隆重舉行。（馬會提供圖片)

「嘉應高昇」在中銀香港私人銀行馬會短途錦標（1200米二級賽）中以1分07.43秒的頭馬時間，打破「蓮華生輝」於2007年創下的場地時間紀錄（1分07.5秒），這匹短途菁英於短短兩個月後的百週年紀念短途盃便刷新了自己保持的紀錄，造出1分07.2秒的頭馬時間。此駒現時為全球最高評分短途賽駒，以國際評分126分在浪琴世界最佳馬匹排名榜上與「浪漫勇士」並列第四位，僅次於並列榜首的「遍地金」、「青春永駐」及「監察官」（127分）。

2024／25香港賽馬會冠軍人馬獎頒獎典禮星期五晚在香港瑰麗酒店隆重舉行。（馬會提供圖片)

「遨遊氣泡」榮膺最佳一哩馬及最佳長途馬。(馬會提供圖片)

由姚本輝訓練的「遨遊氣泡」季內在總獎金高達1,300萬元的渣打冠軍暨遮打盃（2400米一級賽）中，寫下香港賽馬歷史新的一章，榮登三冠馬王寶座，成為繼1993/1994年度馬季「翠河」後，香港賽馬史上第二匹佳駟成功於同季勝出三冠大賽全部三關賽事，即總獎金同樣高達1,300萬元的董事盃（1600米一級賽）、花旗銀行香港金盃（2000米一級賽）及渣打冠軍暨遮打盃，為馬主日月輝煌賽馬團體贏得1,000萬元的三冠大賽特別獎金。

「浪漫勇士」連續第四年榮膺最佳中距離馬。這匹上年度馬季香港馬王，，先後揚威浪琴香港盃（2000米）及傑貝哈特錦標（1800米）兩項一級賽，以及在中銀香港馬會盃（2000米二級賽）奏凱；牠也在沙特盃（1800米二級賽，泥地）及杜拜草地大賽（1800米一級賽）中均僅以些微距離之差屈居亞軍，而其保持的全球最高獎金賽駒紀錄更於季內累增至2.147億元。

七歲的「浪漫勇士」1月夥拍麥道朗在美丹出爭傑貝哈特錦標，即以1分45.10秒的破場地紀錄時間摘下桂冠，並以逾四個馬位之先大勝對手，成為首匹勝出該賽的香港賽駒，同時達成在四個不同賽馬地區取得一級賽頭馬的偉業。

「浪漫勇士」榮膺最佳中距離馬。(馬會提供圖片)

由練馬師廖康銘訓練的「祝願」獲選為本年度馬季最大進步馬匹，今季在港服役第二季內合共上陣九次，獲四冠兩亞兩季一殿，表現出色，評分由季初的54分大升51分至目前的105分，牠於1月時攻下香港經典一哩賽（1600米），屬牠出道以來的代表作。

「祝願」在四歲馬經典賽事系列的另外兩關賽事也取得好成績，先後於香港經典盃（1800米）及寶馬香港打吡大賽（2000米）中均跑獲亞軍。

「祝願」為今季最大進步馬匹。(馬會提供圖片)

2024/2025年度馬季香港賽馬會冠軍人馬獎結果。(馬會圖片)

騎師潘頓第八度奪得香港冠軍騎師殊榮。這位澳洲籍騎師先是達至1,800場香港頭馬里程碑，其後又打破韋達的舊紀錄，成為香港賽馬歷來贏得最多頭馬的騎師，締創歷史。此外，季內他也分別達至700場及1,000場跑馬地賽事及沙田草地賽事的里程碑。