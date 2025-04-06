馬王「浪漫勇士」杜拜一級賽以鼻位屈居亞軍 中東三賽一冠兩亞
撰文：賴卓盈
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香港馬王「浪漫勇士」星期日（6日）凌晨（本港時間）在杜拜美丹馬場出戰一級賽杜拜草地大賽（1800米），「影相」下僅以鼻位落敗，獲得亞軍，「浪漫勇士」以一冠兩亞的成績結束其中東之旅。
馬會表示，「浪漫勇士」在今次賽事獲約778萬港元（100萬美元）獎金，服役以來的獎金累計達約2.15億港元，是全球獎金最多的馬匹。
「浪漫勇士」一直領先 最後才被日本「神志勇進」超越
杜拜草地大賽有11匹馬角逐1,800米，「浪漫勇士」在第9檔起步，由湖水綠衫的麥道朗策騎。
在今次賽事中，「浪漫勇士」進入直路後一直領先，直至最後才被日本「神志勇進」超越，最後獲亞軍，影相可見「浪漫勇士」只輸一個鼻位。
賽事期間，香港駐迪拜經濟貿易辦事處代表亦有到場，與馬迷同揮香港區旗和高舉「浪漫勇士」的紀念品，為其打氣。
應家柏：「浪漫勇士」在國際舞台展現香港世界級賽馬水平
馬會指，「浪漫勇士」至今共勝出10項一級賽，橫跨香港、澳洲、日本和杜拜。目前全球只有「浪漫勇士」和愛爾蘭「桀驁之戀」在4個賽區贏取一級賽冠軍，而「浪漫勇士」比「桀驁之戀」領先多3項一級賽冠軍。
馬會行政總裁應家柏指，雖然「浪漫勇士」今次以些微距離不敵對手，但已在國際舞台上展現香港的世界級賽馬水平。
「浪漫勇士」從去年12月起在中東出賽，在杜拜贏得一級賽傑貝哈特錦標（1800米），並破場地紀錄時間；之後在一級賽沙特盃（1800米）首戰泥地賽事贏得亞軍。
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