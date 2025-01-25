浪漫勇士成香港首匹贏得四地一級賽馬王　未來兩月戰今年重點大賽

香港馬王「浪漫勇士」周五（24日）晚在阿聯酋杜拜美丹馬場勝出1800米草地一級賽的傑貝哈特錦標，成為香港史上首隻在四地贏得G1的賽駒，此前牠在香港、澳洲及日本的一級賽都曾奪魁。

「浪漫勇士」累積獎金逾1.77億港元，賽前已是全球累積最高獎金賽駒，不過牠的重點賽事在下月和4月才舉行，今年有望繼續改寫香港賽馬歷史。



傑貝哈特錦標總獎金約390萬港元，快將7歲的「浪漫勇士」與強敵「量時度力」為兩大熱門，後者上月出戰同一馬場的域斯迪雅錦標時，以1分45.11秒打破場地紀錄。

「浪漫勇士」與騎師麥道朗，創下三項香港賽馬歷史。（Getty Images）

觀乎戰況，「量時度力」一開跑便遙遙領先，「浪漫勇士」進入最後直路開始發力，終點前約100米迎頭趕上，以超過4個馬位優勢贏得服役以來第10場一級賽。惟不幸的是，強敵「量時度力」被「浪漫勇士」過頭後不支倒地，最終不治身亡。

「浪漫勇士」勝出片段：

「浪漫勇士」勝出今仗，把「量時度力」上月在杜拜美丹馬場留下的紀錄抄推前0.01秒，更成為香港歷來首匹在全球4個不同地方贏得一級賽的名駒，包括香港全年最高獎金的香港盃3連勝、2023年墨爾本覺士盾（2040米一級賽）、以及2024年東京競馬場的安田紀念賽（1600米一級賽）。

今仗亦是「浪漫勇士」服役以來第10場一級賽冠軍，追平另一香港馬王「金鎗六十」保持的香港紀錄。要補充的是，生涯累積獎金達1.67億港元的「金鎗六十」，由於生涯巔峰正值疫情時期，所以牠贏過的錦標全是本地賽，無緣揚威海外，這也令「浪漫勇士」在香港賽馬歷史上，更添一點「威水史」。

「浪漫勇士」在上月初完成香港盃三連霸。（Getty Images）

「浪漫勇士」已累積達1.77億港元獎金，而且有望繼續破頂，因為牠還會出戰下月22日的沙特盃和4月5日的杜拜世界盃或杜拜草地大賽。

沙特盃總獎金達1.56億港元（2000萬美元），是目前全球獎金最高賽事；杜拜世界盃及杜拜草地大賽，去年獎金則分別為9300萬港元（1200萬美元）及4700萬港元（600萬美元），同屬獎金豐厚的賽事。