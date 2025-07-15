求職騙案首5個月升9成　最小受害人12歲　邀訓練游戲賬戶被騙增值

警方表示，今年首5個月錄2,148宗求職騙案，損失金額逾4.8億元。當中，損失金額最大宗涉約267萬港元，受害人為50歲退休家庭主婦。年紀最小受害人僅12歲，被騙1200元。案情指，當事人玩網上游戲時遇陌生人私信，對方報稱以2,000元報酬，邀請協助訓練游戲賬戶，最終騙取事主增值的款項。



警方呼籲，在收到陌生短信時，立即登入「守網者」網站或「防騙視伏App」流動應用程式做風險評估，而「刷單」、「下單」、「點讚」等工作必須視為詐騙警號。另外，如明知為「黑錢」而收取有關款項，有機會干犯「洗黑錢」罪行。



警方日前舉行記者會，交代科技罪案及網上求職騙案趨勢。（吳焜曜攝）

網上求職騙案升逾9成 涉款額按年升近一倍

警方日前舉行記者會，交代科技罪案及網上求職騙案趨勢。2025年首5月共錄得13,438宗科技罪案，比去年同期13,097宗上升了2.6%，而損失金額達25億元，較去年同期22.2億元上升12.8%。

雖然科技罪案升幅不大，不過網上求職騙案較去年同期升幅卻達92.1%，今年首5月錄得網上求職騙案數字2,148宗，佔整體科技罪案的16%，較去年1,118宗上升達92.1%，當中涉及金額更比去年2.6億升接近一倍，總額超過4.8億元。

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司許綺惠表示，騙徒以往針對的群體一般是求職人士，但現時已開始分散目標群體。（吳焜曜攝）

警方：針對群體可以係任何人 最小年僅12歲

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司許綺惠表示，騙徒以往針對的群體一般是求職人士，但現時已開始分散目標群體，「可以話係任何人，唔單止係學生、主婦、在職人士，就算沒有求職打算」都可以是詐騙目標。今年首5月，受害人最多的年齡層是30至50歲（25%），而最少的是11至20歲（7.5%），其他大致分佈平均。

許綺惠提到今年4月中有一名受害人年僅12歲，被騙1,200元。她指，當事人在玩網上游戲時遇陌生人私信，邀請他幫忙訓練游戲賬戶，如成功即可獲得2,000元。騙徒之後引導他到一個假冒網站，顯示有2,000元收益，不過需要先增值款項，才能提取收益，小朋友利用支付寶支付1,200元後，無法提取有關收益。

今年首5月求職騙案最大損失金額為約267萬港元，受害人陳女士（50歲，退休家庭主婦）接受視像訪問。（吳焜曜攝）

首5月最大損失267萬 警察臨床心理學家：一旦開始便難以抽身

今年首5月求職騙案最大損失金額為約267萬港元，受害人陳女士（50歲，退休家庭主婦）接受視像訪問，表示自己以往收到騙徒訊息都會刪除，不過「嗰次喺屋企悶得濟就揾啲嘢做」。她表示，群組內每20分鐘就會發放任務，要到某品牌購物軟件截圖相關貨品，便可獲取50元佣金，每日可賺千餘元。

陳女士表示，做了約40個任務後，騙徒便開始插入「盈利任務」，要求先入款做測試。後來在提取款項時，陳女士成功提取2,000元，不過系統顯示還有餘款，她便再嘗試提取，結果被騙徒指操作失誤，需要「修復數據」，令她感到内疚，「好似累咗其他人」，便一直入錢。整個過程持續十多天，期間轉賬14次，被騙267萬元。

警察臨床心理學家胡展鵬表示，人們傾向信守承諾，所以一旦開始便難以抽身，騙徒利用如「限時」、「配額」等有重要性、迫切性的任務、關心受害人，令受害人產生「被愛感覺」、假扮權威恐嚇受害人，嘗試操控受害人情緒，誘發受害人的焦慮、内疚及恐懼情緒，作出錯誤決定。

警方指，以2025年5月的621宗「刷單」騙案計算，詐騙集團最多使用的即時通訊軟件依次是WhatsApp（371宗，60%）、Telegram（139宗，22%）、Facebook（43宗，7%）及其他（68宗、11%）。（吳焜曜攝）

詐騙集團最多使用WhatsApp及Telegram

警方指，以2025年5月的621宗「刷單」騙案計算，詐騙集團最多使用的即時通訊軟件依次是WhatsApp（371宗，60%）、Telegram（139宗，22%）、Facebook（43宗，7%）及其他（68宗、11%）。另外，相關「刷單」騙案假冒的平台最多為Trip.com（34宗，5%）、Klook（22宗、4%）及Agoda（21宗，3%）。

在詐騙過程方面，騙徒一般會假扮「高級分析師」、「數據分析師」等專業人員，以「刷單員」、「點讚員」或「商品轉售員」等職位招徠，標榜無需學歷、在家工作等，要求受害人執行簡單的限時任務，如截圖簽到或競爭搶單等，完成後會發放數十元佣金，同時以同黨在群組內作出「賺錢見證」，形成從眾效應。

在受害人放下戒心後，騙徒會推出「高回報任務」，要求受害人投入數千至數十萬元升級會員，在虛假程式或仿冒網站執行「增值任務」以「賺取額外收益」。在最後當受害人嘗試提取收益時，騙徒會以「信用額不足」拖延付款，甚至捏造受害人「操作失誤觸發洗黑錢嫌疑」，要求短時間內交保證金，揚言遲交即凍結資金並報警。

警方建議，在收到陌生短信時，立即登入「守網者」網站或「防騙視伏App」流動應用程式做風險評估，而「刷單」、「下單」、「點讚」等工作必須視為詐騙警號。（吳焜曜攝）

警方呼籲不要明知而收取「佣金」 有機會「洗黑錢」

警方建議，在收到陌生短信時，立即登入「守網者」網站或「防騙視伏App」流動應用程式做風險評估，而「刷單」、「下單」、「點讚」等工作必須視為詐騙警號。另外，警方建議市民透過可信賴的官方認證平台尋找工作，而且真正僱主不會要求預付資金工作，市民應保持戒心。

至於騙徒通常在一開始時，都會先給予佣金，如市民看準機會收取少量佣金，及時抽身又有否違法？總督察梁以德表示，警方勸諭市民不要收取有關小額款項，如明知有可能是循可公訴罪行（如詐騙）獲取的資金，有機會干犯「洗黑錢」罪行，賬戶日常操作亦有機會受影響。