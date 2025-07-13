啟德方艙改造青年旅舍「啟航1331」今起試運　單人房最平每晚$200

由啟德方艙改建成包括「青年驛站」旅舍等青年園區的「啓航1331」項目，今日（13日）開幕試業，第一期預計會提供250個房間，分3款房型，配備獨立廁所及冷氣機、電視機，供青年團體申請入住，目標於9月正式營運。營運方指出，試業初期，單人房每晚收費低至只需200元，稍後會公布入住遴選資格，但有「才藝」人士將有優先權。



「啓航1331」項目名稱源自前啟德機場的13/31跑道。園區亦有相應裝飾。（廖雁雄攝）

項目將疫情時的方艙醫院轉化成青年旅舍。（廖雁雄攝）

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去年《施政報告》提出改造啟德方艙作為「青年驛站」旅舍，以及青年文化藝術與體育交流空間，名為「啟航1331」項目，租約期5年，由「博盛文旅」營運。該項目名稱源自前啟德機場的13/31跑道，它曾是全球極具挑戰性的機場跑道之一，見證了香港航空業及城市的發展歷程。

園區除宿舍外 設共用工作間等

「啟航1331」項目將疫情時期興建的啟德方艙轉化成青年園區，除了有青年宿舍外，亦將設置共用工作間、展演場地、戶外活動區及無人機表演區等，並計劃邀請相關團體合作，舉辦藝術節、嘉年華、文創市集及工作坊、音樂會、展覽，以及無人機操作訓練。園區暫無公共交通直達，故園方將與中旅合作，設免費穿梭巴士服務。

單人房為原本的單人方艙，有床、桌子及獨立廁所等基本設施。（廖雁雄攝）

雙人房及三人房的空間則寬敞得多。（廖雁雄攝）

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青年旅舍內部首曝光 分三房型 料整個項目提供約2000間房

該項目的青年旅舍共分4期，第一期提供250個房間，今日開幕試運，並首次開放予傳媒參觀。內部裝潢及設計較時尚，洗脫方艙時期的病房感覺。旅舍內部分為三種房型，包括單人房為原本的單人方艙，有單人床、桌子及獨立廁所、電視機及冷氣機等基本設施；雙人房為兩間單人方艙打通，三人房則為三間單人方艙打通，空間十分寬敞。

當整個項目完成後，將會成為全球最大的藝術文化孵化村，屆時將可以提供最多2,000間客房，最高可容納5,000人。項目又將逐步引入更多創意項目和國際交流計劃，支持文化創意產業發展之餘，亦推動可持續城市建設。

邱詠筠指，園區目標一半住客是40歲以下人士。（廖雁雄攝）

營運方：目標一半住客是40歲以下人士 有「才藝」人士有優先權

博盛文旅董事邱詠筠指，該項目的青年旅舍目標於今年9月正式營運，並設專業團體遴選入住資格，有「才藝」人士將有優先權，屆時將在各平台公布入住條件詳情。園方現時設定的目標為一半住客是40歲以下人士，國籍不拘，而未來會積極聯繫不同國家領事館，冀安排更多海外青年團體入住。民青局為園區設下的目標則為舉辦60個活動。

香港霹靂舞協會成員簡小姐。（洪戩昊攝）

去年《施政報告》提出改造啟德方艙作為「青年驛站」旅舍，以及青年文化藝術與體育交流空間。（廖雁雄攝）

年輕舞者成園區首名住戶：有助推廣霹靂舞

香港霹靂舞協會成員簡小姐是園區首名住客，她會入住宿舍，亦會將辦事處搬到園區。她指，舉辦霹靂舞相關活動時經常要安排大量外國賓客的住宿，又要鄰近活動場地，現時本港只有柴灣一個選項；有了位於東九龍的「啓航1331」後將更便利，有助推廣霹靂舞。