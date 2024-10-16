施政報告2024｜啟德方艙土地終釋放　變身青年驛站及文化交流空間

【施政報告2024】疫情期間中央曾支援香港在啟德建設方艙醫院，但落成後從未使用並丟空至今，但每月卻須花數十萬開支管理等。特首李家超周三（10月16日）在新一份《施政報告》公布，將在該處設立「青年驛站」旅舍和青年文化藝術交流空間等配置，加強支援青年發展。



啟德方艙醫院位於啟德前跑道區。

李家超表示，會在啟德社區隔離設施設立「青年驛站」旅舍和青年文化藝術交流空間等配置。

他指會在南昌社區中心設置「連青人網絡」實體互動平台，並加強與青年人溝通，包括善用新應用程式「HKYouth+」及其他線上媒體。

李提及多項支援青年發展措施，包括在青年廣場開闢全新互動空間及設立視頻工作室，並推出新一輪「青年生涯規劃活動資助計劃」，資助非政府機構優化服務，加強國家元素，賽馬會將出資3億元作支持。

啟德方艙醫院。（資料圖片/林靄怡攝）

李家超又說會繼續推展內地及海外交流和實習計劃，優化「大灣區青年就業計劃」，放寬資格至29歲或以下及持副學位或以上學歷，上調向企業發放就業津貼的上限至每月12,000元，並探討雙向安排。

至於「展翅青見計劃」會優化成「展翅青年就業計劃」，放寬年齡上限至29歲，並增設大灣區工作實習機會。