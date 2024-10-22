啟德方艙成「青年驛站」　李慧琼籲改善交通、配合體育園成新地標

疫情期間建造的啟德方艙將改建，新一份施政報告提出在該處設立「青年驛站」旅舍和青年文化藝術交流空間，支援青年發展。民建聯成功收集615份市民意見，發現逾六成二受訪者認為要改善啟德公共交通網絡。全國人大常委、立法會議員李慧琼也稱公交網絡改善需「立即去做」，讓「青年驛站」項目、郵輪碼頭和體育園更加通達，發揮協同效應，將啟德打造為香港文化新地標。



民建聯呼籲將啟德打造為香港文化新地標。（何夏怡攝）

倡增啟德跑道區巴士、小巴、渡輪班次

新一份施政報告發布後，民建聯透過網絡及街頭設站方式收集615份市民意見，發現逾六成二受訪者希望改善公共交通網絡。九龍城區議員關浩洋表示，坐落啟德跑道區的方艙用地交通配套有限，巴士及小巴平均30至45分鐘一班，最久更達一小時，限制了把項目改建的發展。現時啟德綠色捷運系統工程料最快也要7年後才能投入使用，短期內需增加巴士、小巴及渡輪班次。

被問及「青年驛站」啟用後，預計長期人流較大，相關交通配套是否足以讓居民及遊客和諧共用，李慧琼表示短時間內一定要增加交通配套，包括巴士、小巴、渡輪，「如果唔改善，將來驛站開幕，我都好擔心影響成效」。

啟德方艙將變身為青年驛站（資料圖片）

至於區內重點項目、啟德體育園將於本月27日開始試營運，參與人數1000人，預計會有人流疏散演練。關浩洋指，體育園主力靠巴士疏導人群，且預計大部分觀眾乘搭港鐵，惟他亦提議做「第二層疏散」，例如在港鐵宋皇臺站、土瓜灣站一帶加設小巴線到港鐵九龍城站，以提高疏導人流的效率。

李慧琼（何夏怡攝）

啟德體育園。（啟德體育園圖片）

李慧琼冀啟德成為香港新地標

李慧琼表示，目前啟德辦事處隸屬土地工程拓展署東拓展處，建議提升啟德辦專員的協調及統籌角色，推動啟德發展區內的各個項目。她續指希望「青年驛站」項目與體育園、郵輪碼頭產生協同效應，打造成為香港新的文化地標。她提及多個對啟德片區的期望，包括體育園成為「價格合理」的中外交流中心、活化郵輪碼頭空間讓青年創業、機場跑道尾重新開放作為寵物用地等等。