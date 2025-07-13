調查指獨立書店為獨立出版社主要發行渠道　曾遭商場拒辦小型書展

近年獨立書商湧現，界限書店今日（13日）公布關於本地獨立出版生態的問卷調查，指逾六成獨立出版社視獨立書店為最重要的發行渠道，因讀者定位相近。有出版商表示兩者互相扣連，獨立書店傾向售賣小眾議題書籍，吸引不少人專程到訪買書。



調查亦指，僅一成獨立出版社認為連鎖書店最重要，有出版社透露，曾因為作者背景較「敏感」，儘管其作品不涉任何政治內容，仍遭大型連鎖書店拒絕上架出售。



界限書店今日（13日）公布關於本地獨立出版生態的問卷調查，指逾六成獨立出版社視獨立書店為最重要的發行渠道，因讀者定位相近。（任葆穎攝）

界限書店今日（13日）公布關於本地獨立出版生態的問卷調查，指逾六成獨立出版社視獨立書店為最重要的發行渠道，因讀者定位相近。（任葆穎攝）

該項問卷調查由獨立書店「界限書店」策劃，並獲19間獨立出版社回覆。調查顯示，近半受訪出版社於2020年或之後創辦，大部份出版社每年出版1至3本書，另有3間每年出版4本或以上，大部份出版物首刷量為1,000本以下。此外，逾七成受訪者認為獨立出版社的特色在於編制限於5人以下，且沒有必須的年度出版量。

調查指，逾六成獨立出版社視獨立書店為最重要的發行渠道；僅一成認為連鎖書店最重要。調查顯示有出版社引述，曾有連鎖書店拒絕出售「敏感」書籍，壹壹陸工作室陳偉雄表示，去年接獲一間大型連鎖書店接洽，稱欲出售由吳靄儀所著的金庸小說評論作品，他強調書中不涉及任何政治內容，惟對方翻閱書板後，最終表示「唔方便賣」。

壹壹陸工作室陳偉雄表示，去年接獲一間大型連鎖書店接洽，稱欲出售由吳靄儀所著的金庸小說評論，陳強調書本不涉及任何政治內容，惟對方翻閱書板後，表示「因為個作者，唔方便賣」。（主辦單位提供）

另有兩間出版社表示，曾被商場拒絕策劃小型書展。後話H編引述商場稱，賣書不受歡迎，亦擔心引起市民投訴，「就算佢（商場）想支持你，佢收到投訴都無辦法唔take action(採取行動)」。去年書展被貿發局要求下架多本書籍、今年申請參展被拒的「藍藍的天」亦有類似經歷，負責人伍自禎說當時尚未出示書單，已遭拒絕申請。

藍藍的天負責人伍自禎說，以往同行競爭激烈，現在互相扶持，「當個餅愈嚟愈大，氣氛愈好，大家都好。」（主辦單位提供）

談及視獨立書店為最重要發行渠道的原因，有受訪出版社認為讀者定位較適合，而且書店有助配合活動售書、直銷收益較好。界限書店負責人廖詠怡解釋，有別於大型連鎖書店，獨立書店傾向售賣小眾議題書籍，亦不時舉辦書籍分享會等。

留下書舍負責人Kris形容，獨立出版社與獨立書店兩者互相扣連，當獨立出版數量少，市民更少誘因前往獨立書店，人流明顯減少。伍自禎亦表示，近年在獨立書店發行的佔比愈來愈多，佔四至六成。

界限書店負責人廖詠怡解釋，有別於大型連鎖書店，獨立書店傾向售賣小眾議題書籍，亦不時舉辦書籍分享會等。（主辦單位提供）

與此同時，有出版社在調查指出缺乏發行渠道，因獨立書店亦經營困難。陳偉雄舉例，去年見山書店結業前佔出版社生意約三至四成。獵人書店負責人黃文萱透露，對比2022年政府派消費券的時期，現時書店生意下跌約三成。此外，本港唯一以飲食作為主題的獨立書店「字字研究所」將於本月底結業。

獵人書店負責人黃文萱透露，對比2022年政府派消費券的時期，現時書店生意下跌約三成。（主辦單位提供）

陳偉雄表示，會繼續出版多元化的書籍，舉例部份宗教書仍可在學校發行。伍自禎認為，以往同行競爭激烈，現在互相扶持，「當個餅愈嚟愈大，氣氛愈好，大家都好。」此外，獵人書店將於7月17至20人日舉辦「無處不閱讀」書展，邀請不同獨立出版社售書。