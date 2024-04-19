《獨立書店似顏繪》抓住港澳獨立書店神韻　反映時代面貌｜開卷樂

「書業利潤微薄，如果想發大財，應不會去開書店吧！會成為書店店主的人，總是相信閱讀的力量，有些使命想達成，有些信念想傳遞。」自由插畫師兼文字工作者潘德恩如是說。

文：香港電台開卷樂｜原題：《獨立書店似顏繪》－相信閱讀的能力



香港電台文教組節目《開卷樂》由馮傑、鄭政恆、黃怡、鄒芷茵、唐睿主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



潘德恩自小愛逛書店，她曾任記者，在採訪新書發佈會、訪問作家前，也愛到書店搜集資料。及後潘德恩因參與書籍出版學徒訓練課程，啟發她以「似顏繪」記錄書店面貌。「似顏繪」一詞取自日文漢字，意指以速繪形式畫出人的輪廓神韻。於是潘德恩開始繪製書店的模樣，並訪問店長，甚至親身到書店實習，以各種形式深入探討十間港澳在地的獨立書店面貌後，出版了《獨立書店似顏繪》一書。

香港獨立書店Kubrick（李慧妍攝）

香港寸金尺土，小本經營的獨立書店店長們都絞盡腦汁，善用空間。潘德恩在每章甫開首便細緻地描繪書店空間設計俯視圖，附帶書架擺放、小擺設在書店所包含的意義等，更有室內設計師對該書店建築空間的評論，拆解書店空間佈局。潘德恩以愛書人角度寫書店，與室內設計師的專業角度分析，相輔相承。

除了空間，「時間」對捉住書店神韻的記錄也尤其重要，因此作者詳列書店的地址、店長、營業月份，以至她自己到書店實習、作空間記錄和訪問的月份，予讀者由空間到時間有一概念。書店的呎數、藏書量、書種，哪些書暢銷、哪些盡量少入，依據各個書店店長風格各有相異。店長信念和行事作風透過入書、擺位等呈現顧客眼前。潘德恩亦加入了個人感覺和「熟客眼中的書店」的第三身角度，記下了眾人與書店的互動。

開書店有多種可能性，一人或多人經營，銷售文史哲書籍以至漫畫等。在「七分一書店計劃」中，業主同意以平租方式邀請七個素人進行為期六個月經營書店的實驗，用創意發掘書店的可能性；「紙本分格」店主憑對漫畫的熱誠，犧牲個人時間也要對顧客進行一對一漫畫諮詢和推薦服務。

潘德恩認為書店不單是商業性賣書，亦能承擔公民社會教育的責任。書店設置與社會環境息息相關，在「豬肉台」上擺放的是城市人關心的書籍，如「獵人書店」設有情緒創傷櫃，反映社會部份讀者的渴求。「神話書店」專門選購歷史書，在史書櫃設有「近代史多角度，歷史不是只有一種解讀」的分類。

《獨立書店似顏繪》由籌備到出版只一年多，書中記錄的十間書店中，數間已經結業。然而，書店交替有時，你方唱罷我登場，又會有人願意繼續嘗試經營新書店。潘德恩言：「書店總會有人排除萬難會去開，這似乎是時代需要，當世界變化越快，大家會有不了解地方，越來越多人想透過閱讀去理解瞬息萬變的變化。書店的誕生源於大家想理解社會的慾望。」書中也記下店主的經營心得，希望作為後起店主的參考。

記錄書店就如同反映時代面貌。潘德恩提及，上一本記錄香港獨立書店的書，是周家盈於2021年撰寫的《書店有時》，《獨立書店似顏繪》正好續補了2021年後的變化，如作者自序中言：「在這動蕩時代，改變大抵會越變越劇烈，我期望未來有更多人能一起動筆，記錄曾邂逅過的、屬於某一刻的書店。讓這些書店的存在，能一直被我們牢牢的記在心上。」

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）