上半生日本城起家　下半生養馬贏過億　劉栢輝退休最愛呢「三寶」

在香港你可能不認識劉栢輝，但你一定聽過日本城，馬迷更不能錯過「浪漫勇士」！前者是有約300間零售家品門店遍佈全港，「總有一間係你附近」，後者則是全球贏得最多獎金的香港馬王，馳騁海內外。



它們都是劉栢輝的「親生仔女」，事關劉栢輝是日本城母企國際家居零售創辦人之一、「浪漫勇士」馬主，至今仍保持單身的他將「日本」、「浪漫」兩詞貫徹人生，揚言退休後最愛呢三樣。



劉栢輝是日本城母企國際家居零售創辦人之一、「浪漫勇士」馬主，將「日本」、「浪漫」兩詞貫徹人生。（歐嘉樂攝）

如果浪漫有顏色 那一定是勇士的藍色

訪問時記者來到劉栢輝位於深水灣實用面積約3,000平方呎的單層大宅，映入眼簾的是日式趟門，按了門鈴，身穿藍色西裝外套的劉栢輝親自來開門，一點架子都沒有，並把記者引進屋裏，左手邊是由茶室改成的酒吧及日式餐廳，觸目皆是「浪漫勇士」奪冠的照片及銅製獎狀，仿佛來到「浪漫勇士」的Fans Club（粉絲俱樂部）。

而酒吧亦有專屬名稱「勇士吧」，整體藍色格調，與「浪漫勇士」標誌性湖水綠色相近，據劉栢輝介紹這是他最愛的顏色，酒吧旁邊的木架上同樣擺放著足足三層的「浪漫勇士」的獎杯，地上則放著一支支貴價洋酒，劉栢輝笑指偶爾會為訪客下廚，並開支「靚酒」嘆，一齊傾「馬經」，這裡就是他平時的會客室。

再走到大宅的另一邊，是劉栢輝的私人居所，最先來到的是有魚池的日式庭院，並擺放著各式各樣的健身器材，雖然已步入花甲之年，劉栢輝仍有著年輕人的心態。再走進則是他的辦公室及更衣室，繽紛色彩的西裝彰顯劉栢輝浪漫本性，他笑稱，每次拉頭馬都要穿不同顏色的西裝。

最後就是劉栢輝的睡房，兩米大床配上窗外有著豪宅區的山景，頗為愜意。整間屋幾乎沒有雜物，連水杯都沒有，未知是否因訪客的到來專門收拾，還是劉栢輝灑脫本性所致。

紅顏知己、美酒、賽馬，是劉栢輝目前最愛。（歐家樂攝）

打拼半生飛過百次日本 退休後最愛三樣

那麼除了一人獨享3,000呎大宅，為自己愛馬打造專屬的藍色酒吧，劉栢輝是如何定義浪漫人生？「無拘無束、自由自我，我仲係單身，可以追求浪漫，紅顏知己、美酒、賽馬，呢三樣就係我而家最愛。」

可以看出，這位近70歲的「愛馬士」將喜好鋪滿自己的空間，無一不表達他對日本「及浪漫勇士」的愛，但原來劉栢輝並非天性「浪漫」，他亦曾付出「幾多心跳來換取一堆堆的發票。」

前半生劉栢輝為公司竭盡全力，稱往日本次數已過百次。（鄧詠中攝）

前半生劉栢輝為公司竭盡全力，稱往日本次數已過百次，「做咗三十幾年日本生意，我好鐘意日本，如果有一日我要移民，就只有兩個選擇，日本和新加坡，不過新加坡而家冇馬場，得返日本。」

打拼數十年的劉栢輝在2017年退下火線，「我上半生已經『浪費』咗幾十年去賺錢，要畀自己時間去使錢，香港商界你贏唔盡㗎！」他只保留公司名譽主席及執行董事的職位，更笑稱︰「我每年會出席兩個重要董事局會議，呢個會﹙決定派息金額﹚可以決定我可以買咩馬，能夠享受啲咩。」

為「愛馬士」的劉栢輝自稱從不在馬場傾生意。（夏家朗攝）

從不在馬場傾生意 「要過生活，不是被生活過」

人生進入第二階段的劉栢輝，飼養的馬匹名字也由「家品」系列改為「浪漫」系列，作為「愛馬士」的他自稱從不在馬場傾生意，「我由做生意到而家，如非必要我都唔社交，我養咗馬咁多年，有冇利用我 嘅馬去約啲生意朋友？冇，一次都冇！」

他帶點孩子氣地說：「有啲人會覺得呢個係機會，但如果（我）咁做，我 嘅馬就唔可以叫浪漫，係馬場傾生意一啲都唔浪漫。」

保持浪漫是劉栢輝的生活態度，在信息轟炸的年代，不願被世事煩擾的他在賽馬或交友時會自動放下手機，「唔止係睇馬，我自己喝酒個陣，電話都放係袋，其實99%信息都係垃圾，我經常話『要過生活，不是被生活過』。」的確，長達兩小時的訪問，他從未看過手機一眼，或許專注當下才能更好地享受每一刻。