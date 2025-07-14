星群的士車隊今營運有160車　距目標近270架　司機試運月入高3成

星群的士今日（14日）舉行發布會，宣布車隊已獲運輸署正式發出的士車隊牌照TFL001，成為香港首支正式獲發牌照的的士車隊。所有星群車隊旗下的士均會貼上TFL001車隊識別牌。



星群的士去年12月起試行車隊，截至今年7月份，車隊數量已達160架；惟與當初目標的425架仍有一段距離。



星群的士今日（14日）舉行發布會，運輸及物流局局長陳美寶（中）及星群的士創辦人鄭敏怡（右）出席。（林子慰攝）

星群車隊的士於車身前方及後方有車隊的士識別牌TFL001。（林子慰攝）

星群車隊的士於車身前方及後方有車隊的士識別牌TFL001。（林子慰攝）

星群的士創辦人鄭敏怡宣布，星群車隊已獲運輸署正式發出的士車隊牌照TFL001，成為本港首支獲發牌照的的士車隊，並由即日起正式投入運作。所有星群車隊旗下的士均會貼上TFL001車隊識別牌。

星群車隊的士於車身前方及後方有車隊的士識別牌TFL001。（林子慰攝）

星群的士去年12月起試行車隊，截至今年7月份，車隊數量已達160架，惟與當初目標的425架仍有一段距離。其中星群豪華6座位的士，在今年上半年為香港市民及旅客提供約110,000車程，較今年首季的總車程增加150%。當中佔比最高的車程為來回機場、深圳灣關口，以及其他固定車程如家長接送子女上學及放學。星群的士車隊司機每月平均收入，比一般的士司機高達30%。

星群的士車隊的合作夥伴，包括不同電子支付營運商 （Visa、Mastercard、銀聯、微信支付、AlipayHK及八達通），為乘客提供多元化的支付方式。網上召車平台夥伴則包括本地、內地及東南亞市場的網上召車平台，方便來自世界各地的旅客網約叫車。

星群的士與港大土木工程系合作研發智能派單系統

另外，為配合提升的士車隊的車輛配置及乘客體驗，星群的士與港大土木工程系攜手合作研發全港首創的智能派單系統。

系統特點如下：

利用AI即時分析乘客需求、的士位置、路面擁堵等動態數據，做出更精準、活的派單建議。



透過實時數據，對於空閒的車隊的士，使用重新定位算法，給司機在沒有載客時提供行車路域建議。



定期利用機器學習技術訓練算法模擬器，算法考慮了歷史和實時交通信息、的土電池電量、預測電池消耗量，並做出配對決定，尤其切合電動的士車隊的操作，能釋除司機對電量不足夠完成訂單行程的焦慮。



星群的士同時宣布，市民可以於本月21日起於星群的士手機應用程式，以VISA信用卡預付車資。若滿150元，VISA將回贈50元到該信用卡之中，有關回贈將在其信用卡月結單中反映。（此優惠只適用於星群的士手機應用程式中的預約，並以VISA信用卡預先在 APP中付款的預定行程。）市民可下載星群的士手機應用程式了解詳情。