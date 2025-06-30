的士車隊招聘司機難　大黃蜂車隊稱相對追求數量　更重視車隊硬件

運輸署日前公布，計劃下月向5支的士車隊發出正式牌照，預計首批共1,000輛的士可投入服務，此規模遠低於運輸署去年要求車隊在發牌前需達成六成規模（2,100輛）的標準。大黃蜂愛心車隊負責人黃大海今（30日）在港台節目《千禧年代》中表示，以車隊整體運作而言，相對追求車輛數目，更重視整個車隊的硬件、體制的落地。



運輸署3月3日舉行的士車隊啟動禮。(資料圖片/鄭子峰攝）

運輸署3月3日舉行的士車隊啟動禮。(資料圖片/鄭子峰攝）

對於車輛數目，黃大海表示，正按步就班，按既定的方向來做，以車隊整體運作而言，相較車輛數目而言，更關心整個車隊的硬件、體制的落地。他說，大黃蜂車隊推動新能源汽車和電動車，故車隊遇到很多電動車落地硬件上的問題。

黃大海重申，車隊核心要是硬件齊齊整整，務求在所有方向都達標，故並非單純追求車輛數字的問題。他續說，一千部車隊的士可全部落地，但指需先進行壓力測試，「一次過掉晒出嚟係測唔到試嘅」，故需按步就班。

被問及甚麼時候會到達六成的門檻，黃大海重申並非單純數量問題，關鍵在於全個系統要一次過全部到位。他又說，對大黃蜂車隊而言，請人「唔係難度」，但要令司機與車接合則需多下功夫，如要按的士守則培訓，以應對車輛安全、乘客服務等問題。