的士車隊招外勞解司機荒？　陳美寶：優化入場門檻吸引新人

的士車隊原定7月底完成籌備和投入服務，惟現時只有約1000輛確定營運，遠達不到原定發牌條件，運輸署早前透露會放寬發牌門檻。航運交通界立法會議員易志明今日（2日）在一項質詢中提問，現時運輸業輸入勞工計劃只包括小巴和巴士司機，而市民對外勞小巴司機的評價正面，政府會否考慮為的士車隊輸入勞工，紓解五個的士車隊招聘司機遇到的困難。



運輸及物流局局長陳美寶表示，認同市民對輸入小巴司機的反應正面，因為這些司機熟悉路線，為市民提供好服務。但她沒有正面回應是否需要引入的士司機，只強調政府現時希望透過的士車隊制度及優化入場門檻，提升新人加入的士業的意欲。



特區政府去年發出5支的士車隊牌照，希望可以革新點對點交通服務，在社會對網約車合法化呼聲日漲及的士業施壓反對「白牌車」之間謀取平衡。但距離7月底正式投入服務期限僅餘不足一個月，五支車隊卻仍未能招聘足夠司機。

根據牌照要求，車隊正式營運時的士數量要達總規模六成即約2,100輛的門檻，但運輸署上月預計，至本月底只有約1,000輛投入服務。政府早前宣布仍會在本月向的士車隊發出正式牌照，運輸署長李頌恩稱，要「務實地」審視，讓的士車隊「先落地」。

實政圓桌立法會議員田北辰（廖雁雄攝／資料圖片）

田北辰關注會否調高收費 吸引新人加入車隊

實政圓桌立法會議員田北辰發言時詢問運流局，若的士車隊仍無法提供足夠的士，會否再放寬門檻，「定係直頭不設限」或者「博一博」，令車隊的士對「街客收貴啲」。

陳美寶表示，在的士服務的改革上，的士車隊制落實是重要一步，現時各個車隊都在積極籌備，而籌備工作是雙向的，運輸署有透露會在7月正式發牌，希望令車隊盡早落地，滿足市民期望，達到雙贏。

她續指，今日質詢主題圍繞的士司機入行和改善服務質素，以及車隊制度的優化，「政府都會繼續努力」。田北辰意欲追問，但被立法會主席梁君彥打斷，「你嘅問題係好多評論嘅」，指陳美寶已經答覆。

運輸及物流局局長陳美寶指，爭取今年第四季實施優化後的的士筆試。（廖雁雄攝／資料圖片）

陳美寶：爭取第四季實行優化後的的士筆試

陳家珮關注的士筆試程序及考核內容的改善，舉例指現時GPS使用廣泛下，有關地方及路線試題如何優化。

陳美寶表示，運輸署會大幅減少和簡化筆試中，有關地方和路線的試題，並更新題庫令考核切合實務需要，舉例為提升的士服務質素的的士車隊制、記分制等，爭取今年第四季實施優化後的的士筆試。

新民黨陳家珮關注，政府有否計劃協助的士業界吸引新人入行。（夏家朗攝／資料圖片）

陳家珮亦關注政府有否計劃協助的士業界吸引新人入行，陳美寶表示，政府已自2020年10月1日，放寬包括的士在內的商用車輛申請駕照的規限；的士車隊方面，營辦商積極參與專題招聘會，還提供新人介紹費、駕駛安全獎金、彈性工作時間等吸引新人。