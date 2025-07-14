的士車隊｜星群的士成首支獲發牌照車隊　為期5年　今起正式服務

運輸署今日（14日）公布，向星群的士服務有限公司營辦的星群的士車隊（混合車隊）發出正式的士車隊牌照，為期五年，該車隊由今日起正式投入服務。運輸署指，會監察車隊運作，並繼續積極推動餘下車隊盡早投入營運。



運輸署稱，已批准該支車隊的士車身設計和標記，而為方便乘客識別，所有車隊的士均須於車身前方及後方展示車隊的士識別牌，並於前方擋風玻璃展示車隊的士證明書。



運輸署今日（14日）公布，向星群的士服務有限公司營辦的星群的士車隊（混合車隊）發出正式的士車隊牌照，為期五年，該車隊由今日起正式投入服務。（資料圖片/夏家朗攝）

提供網約服務 車隊的士可就預定行程自訂車費

運輸署指，所有的士車隊均會提供網約服務，車隊的士可就預定行程自訂車費，即在的士計程錶所示車費以外收取預約費用，或在行程開始前收取整筆車費，兩者均須預先與乘客協定。

街頭截乘行程與一般的士一樣須按錶收費

運輸署指，車隊的士可視乎預約時的情況和乘客要求的車輛類別，調整預定行程車費，例如在繁忙時段或當乘客指定豪華的士時，費用可能較高，至於在街頭截乘的行程，則與一般的士一樣，須按同一現行收費表收費。

已於機場、西九龍站等13個地點設置約80個車隊的士停車處

運輸署稱，已於機場、部份跨境口岸、高鐵香港西九龍站、部份機鐵站、啟德郵輪碼頭和香港迪士尼樂園等13個地點設置約80個車隊的士停車處，並將在有關地點加裝資訊牌。

「星群的士」創辦人鄭敏怡。（資料圖片/夏家朗攝）