警司陳建愉非禮女下屬　被告指事主略胖兼男性化　沒有當她是女性

警司陳建愉涉酒吧非禮及警署襲擊女下屬案，今（14日）在粉嶺裁判法院續審，控方播放被告的錄影會面，他承認在酒吧說話時，或有拍打過事主X的大髀，但之後已即縮手，沒有摸過其私處和大腿。被告又指，X外型較男性化，有少許肥胖，覺得他「好得意」，沒有當她是女性，平時又會與她互相嘲笑對方，X亦會向他傾訴工作壓力，故他把X當成朋友和弟弟。他又稱，一直都不知捏臉等行為令X覺冒犯，甚至曾問可否到她家過夜，也沒有想到男男女女的問題。



被告指摸私處無做過

庭上今播放被告陳建愉(42歲)的錄影會面，就2024年5月14日在酒吧發生的非禮事件，被告憶述指，當日有7-8人在場，現場的燈光較暗，他當日有喝酒，但沒有很醉。就X的指控，被告稱：「拍大髀可能係有呢個可能性，但（摸）私處我無做過。」

被告陳建愉（右）在妻子陪同下到法庭。陳曉欣攝）

拍完大髀後立即縮開

被告又稱，無法肯定他拍了X的大腿多少次，並說：「有時好自然，講開嘢拍落隔離嗰個人大髀。」他稱印象中其手部在拍完大髀後就立即縮開，沒有停留。

被告稱搭膊頭只會碰到手臂外側

就X指遭被告搭膊頭，因而掃到其乳房右側2至3下，被告稱有搭膊頭不出奇，但其印象中次數不會太多，他亦沒有摸事主的胸部，搭膊頭時應只會碰到X的手臂外側，X亦沒有表示不願意。

不知道X對捏臉動作反感

就X對被告捏臉的指控，被告指出，他與X的工作關係緊密，基本上每天都有接觸，有時X亦會開玩笑打他的手臂，故他不知道X對他的動作反感。

把X當朋友或弟弟般相處

被告指出，X的外型和行為舉止都較男性化，平時又會叫他「大佬」，故他沒有當X是女性，而是把她當朋友或弟弟般相處。且X的身型有少許肥胖，故他覺得X「好得意」。

警員問被告指，即使被告當X是弟弟或朋友，但X始終是女性，他作為男性會否覺得此動作有問題，被告稱，可能當刻他是真的遺忘了，沒有顧及到這些行為對當事人的影響。

掃X面不是惡意的冒犯

就X指控他於2024年8月某日，用右手食指掃她的左面，X有即時撥開，惟被告繼續。被告回應指，他的而且確有這樣做，但不是有惡意的冒犯，且當時現場有很多人，他沒有想到動作會令X反感。

不記得曾摸X的手臂

被告在錄影會面中指，不肯定X有沒有撥開他的手，但好像有叫他：「唔好搞啦。」惟他不記得Y曾阻止他的行為，亦不記得其他人對他的行為有反應。被告另指出，不記得曾經摸過X的手臂。

問X可否到其家因X住警署附近

被告稱，他有透過WhatsApp問X可否到他的家中過夜，他解釋指，因為他記得X的家在警署附近，他當時與太太的婚姻出現問題，正在考慮離婚，他的太太更跟他說，子女亦感受到他們之間的問題，故他當天選擇不回家，以免雙方的問題變得更嚴重。

沒有把X當異性看待

被問到作為警司階級男同事，要求到女同事家中過夜，會否覺得有問題。被告指出，當刻並沒有考慮太多，因為家中的問題已經令他感到困擾，而且他亦沒有把X當作異性看待，所以沒有考慮到男男女女的問題。

平日會與X會互相嘲笑

被告形容，與X為朋友關係，因為X會經常到寫字樓找他傾訴，內容圍繞工作或個人情緒上的問題，從談話之間令他感覺X是他的朋友，而且X在對他傾訴時感覺舒適，更加會在被告面前哭泣，所以覺得X當他是朋友。被告補充，二人之間會互相開玩笑，在與X相識不久後，他們已經有身體接觸，又會互相嘲笑對方。

事件後X仍繼續找他傾訴

被告最後總結指，除X以外，他沒有對任何女同事作肢體接觸，真心不知道這些行為會令她覺得冒犯，因為X之後亦會若無其事地找他傾訴，如果他早知道這些動作會冒犯X，必然會立刻停止，但他並不清楚這種情況。

被告陳建愉（42歲，警司）被控於2024年5月14日與5月15日之間，在旺角太平道3號1樓La La Bar非禮女子X；於2024年8至11月，在青衣警署3度襲擊女子X。

案件編號：FLCC308/2025