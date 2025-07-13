「超前部署」降北上意欲？　周五北上港人較對上一周微跌近2萬

受熱帶氣旋丹娜絲殘餘「回馬槍」影響，政府應對極端天氣督導委員會以「寧安全、莫後悔」的精神，「超前部署」宣布全港中小學上周五（11日）停課，雖然最終全日本港多區錄得0毫米雨量，但似乎市民北上意欲亦受影響。根據入境處數字，上周五共有近33萬人次的港人出境，其中北上有25.3萬，較對上一個周五（4日）少近2萬人次。至於昨日（12日），即大部份中小學生的暑假開始後首個周六，北上港人有近37萬人次，較對上一個周六（5日）微升約2.4萬人次。



羅湖口岸北上人潮。（資料圖片／黃浩謙攝）

政府應對極端天氣督導委員會以「寧安全、莫後悔」的精神，「超前部署」宣布全港中小學上周五（11日）停課，最終全日本港多區錄得0毫米雨量。（天文台圖片）

根據入境處數字，上周五出入境總人次為82.9萬，其中出境人次為45.3萬，有近33萬為港人，撇除經機場、港珠澳大橋等，有25.3萬港人經各陸路、水路口岸到內地。對比再上一個周五27.1萬人次的港人北上，下跌了約1.8萬，即約6.6%。

至於昨日周六，則有36.9萬人次的港人北上，較上一個周六34.5萬多約2.4萬人次，終止了上周的跌勢。

日本地震預言終結後 港人經機場出境人次回升達3.6萬

另外，上周六是謠傳日本地震的日子，當日經機場出境的港人僅得約2.8萬，較再對上一個周六（6月28日）大跌46%。昨日經機場出境的港人則有近3.6萬人次，同樣止跌回升。

政府應對極端天氣督導委員會以「寧安全、莫後悔」的精神，「超前部署」宣布全港中小學上周五（11日）停課，最終全日本港多區錄得0毫米雨量。（資料圖片／梁鵬威攝）

政府應對極端天氣督導委員會以「寧安全、莫後悔」的精神，「超前部署」宣布全港中小學上周五（11日）停課，最終全日本港多區錄得0毫米雨量。（資料圖片／梁鵬威攝）

至於南下旅客數字，似乎亦受到天氣影響而輕微下跌。昨日及前日共有23.4萬內地旅客來港，較對上一個周末下跌約1萬人。