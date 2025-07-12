全運會｜4口岸設運動員特別通道　健兒分散抵港　料不礙港人北上

粵港澳三地合辦的全運會將於11月舉行，全運會統籌辦公室主任楊德強今早（12日）表示，籌備工作已到最後階段，稍後會在廣州與各省市代表團舉行「團長會議」。他表示今次全運會涉及三地，希望為運動員提供通關便利，香港將於4個口岸，包括機場、高鐵西九龍站、港珠澳大橋及深圳灣口岸設運動員特別通道。由於運動員分散來港，估計不影響其他市民往返內地。



圖為2025年5月15日，添馬公園設置全運會開幕倒數器，文化體育及旅遊局局長羅淑佩與常任秘書長沈鳳君，以及全運會統籌辦主任楊德強前往打卡拍照。（羅淑佩Facebook圖片）

全運會統籌辦公室主任楊德強。（政府新聞處圖片）

4關口設運動員特別通道

楊德強在商台節目表示，這次全運會由粵港澳三地合辦，涉及不同制度和過境安排。香港會劃定4個關口，包括機場、高鐵西九龍站、港珠澳大橋及深圳灣口岸，為運動員提供特別通道。

香港會劃定4個關口，包括機場、高鐵西九龍站、港珠澳大橋及深圳灣口岸，為運動員提供特別通道。(資料圖片/廖雁雄攝)

5月1日五一黃金周首日，高鐵西九站十分熱鬧，全日港有54,770人次內地旅客坐高鐵來港，比坐高鐵北上港人多兩倍。（廖雁雄攝)

運動員分散來港無礙市民北上

賽會規定代表團在比賽前3日抵達香港，完成賽事後一日離開，運動員分散抵港，楊德強估計不影響其他市民往返內地。公路單車及馬拉松兩項跨境賽事，三地海關將安排運動員在賽事中毋需停下，可「無感通關」 。

研究以實名制購票

他又透露大會將設立網上平台供大眾統一購票，系統正在測試，希望盡快開通，三地亦會提供線下購票渠道。三地正協調開賣時間，稍後公布，預料會分階段推售不同比賽項目的門票。他又表示正研究採用實名制賣票，形容是「親民價」發售，每張介乎幾十至幾百元。

年全運會港隊將派出規模最大的代表團，初步超過600名運動員出戰20多個項目。楊德強認為香港承辦的8個項目，例如劍擊、場地單車、七人欖球等都有優勢，加上主場之利，希望能爭取到好成績。