西九文化區兩現地陷　承建商稱屬未預見地質情況　向保險索8051萬

西九文化區內演藝綜合劇場和綜合地庫項目地盤，在2018及2019年兩度出現地陷及水浸，項目主承建商金門建築日前（11日）入稟高等法院，就財物損毀向6間保險公司申索約8051萬元賠償。



原告是金門建築有限公司，6名被告：安聯環球企業及專項保險香港分公司、亞洲保險有限公司、安達保險香港有限公司、蘇黎世保險股份公司、新鴻基地產保險有限公司及HDI 全球保險公司。

金門建築入稟高等法院向6保險公司索償。(黃浩謙攝)

入稟狀指，原告在2018年1月8日與西九文化區管理局簽訂合約，成為負責演藝綜合劇場和綜合地庫項目L1的主承建商。根據承建商的全險保單，首被告是其餘被告的主要承保人，受保項目包括設計、工程、採購、建造等，涵蓋西九文化區項目第一批及第二批所有合約。

積存污泥影響施工

原告現就2018年7月30日及2019年7月25日地盤發生的滲水事故，向被告提出申索約8051萬元賠償。原告指，管樁圍堰牆出現了未預見的地質情況，積存大量污泥，影響施工進度及完工，對原告造成損失。惟被告否認承擔責任，違反保單條件。

案件編號：HCA 1316/2025