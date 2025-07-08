故宮博物館特色茶館下江南 被指欠租逾半年 被入稟追逾136萬
撰文：朱棨新
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位於香港故宮文化博物館的特色茶館下江南，被指自去年11月起拖欠租金和其他雜費，約136萬元。身為舖為業主的西九文化區管理局昨(7日)入稟高等法院，追討涉款，並要求餐廳把舖位交還。
原告為西九文化區管理局，被告為策展人創意餐飲管理有限公司和其公司股東兼董事吳振宇。
入稟狀指，原告和首被告於2023年1月簽訂3年租約，原告把香港故宮文化博物館地下的舖位，以月租逾11.1萬元租予首被告經營「下江南」。若下江南的營業額超過某個數額，首被告需支付額外租金。首被告亦需支付冷氣費和管理費、差餉。此外，次被告為租約的擔保人。
惟首被告自去年11月起，拖欠租金、冷氣費和管理費等，合共約136萬。西九龍文化區管理局遂入稟追討涉款，並要求首被告交還舖位。
案件編號：HCA1265/2025
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