故宮博物館特色茶館下江南　被指欠租逾半年　被入稟追逾136萬

位於香港故宮文化博物館的特色茶館下江南，被指自去年11月起拖欠租金和其他雜費，約136萬元。身為舖為業主的西九文化區管理局昨(7日)入稟高等法院，追討涉款，並要求餐廳把舖位交還。



原告為西九文化區管理局，被告為策展人創意餐飲管理有限公司和其公司股東兼董事吳振宇。

香港故宮文化博物館的特式茶館下江南，被指自去年11月起欠租，業主入稟高等法院追討。(黃浩謙攝)

入稟狀指，原告和首被告於2023年1月簽訂3年租約，原告把香港故宮文化博物館地下的舖位，以月租逾11.1萬元租予首被告經營「下江南」。若下江南的營業額超過某個數額，首被告需支付額外租金。首被告亦需支付冷氣費和管理費、差餉。此外，次被告為租約的擔保人。

惟首被告自去年11月起，拖欠租金、冷氣費和管理費等，合共約136萬。西九龍文化區管理局遂入稟追討涉款，並要求首被告交還舖位。

案件編號：HCA1265/2025