申請公屋｜房署署長否定豁免非經常收入計入入息　指易遭人利用

房屋署署長李佩詩今日（14日）出席房委會公開例會，發言時提到打擊濫用公屋的成效，目前正跟進約700宗舉報。



李佩詩表示，有公屋申請人以為非經常性的收入並不會計算在他們的家庭入息當中。她指何等豁免，均會有住戶因剛剛超過限額而未能符合資格；倘若為了涵蓋更多家庭而容許公屋申請者豁免申報一次性收入，變相把入息限額調高，不但容易遭人利用，亦偏離機制。



房屋局常任秘書長兼房屋署署長李佩詩（左一）2月時與局長何永賢（左二）及副局長戴尚誠（左三）一同見傳媒。（資料圖片)

「打濫」已收回約8700個單位 節省相應87億建築費

李佩詩指，打擊濫用公屋以來，自今屆政府上任至今年5月底，已收回約8,700個單位，節省相應的建築費達87億元。她指房委會今年1月推出「舉報濫用公屋獎」，搜集情報以更精準打擊濫用公屋。截至今年3月底，署方接獲的約3,900宗舉報中，約1,700宗選擇參與獎勵計劃，經篩選後有約700宗舉報可進一步跟進。

第四輪申報住戶中約1%未交回 將查是否蓄意拒絕申報

李佩詩表示，署方繼續透過與土地註冊處建立的資料比較及核對機制，根據租戶分批交回的申報資料，逐一查核租戶是否擁有香港住宅物業。她指已完成第二輪2024年4月申報周期的25萬住戶的查冊，發現約3,300戶擁有香港住宅物業，亦按序跟進租約／檢控行動。

三批2024年10月申報周期的查冊及相關的租約／檢控行動正進行中。而在2025年4月第四輪須要申報的21萬住戶中，署方已收回超過99%的申報表。李佩詩表示，署方會審慎處理仍未交表的個案，及以不同方法聯絡租戶，以查證他們有否蓄意拒絕申報或濫用公屋的行為，若證實有違規情況，將向他們發出遷出通知書收回單位。

房委會公布最新公屋富戶政策，惹起社會廣泛關注。(盧翊銘攝）

向內地機構查核租戶是否擁有住宅或非住宅物業

她又表示，署方已與內地多個省／市的房產登記機構，例如自然資源局、不動產登記中心，建立溝通機制，加強交流和合作，以查核租戶是否在內地擁有住宅或非住宅物業。如租戶瞞報，署方會採取行動，包括向有關租戶發出「遷出通知書」收回單位。署方會繼續與內地部門／機構加強溝通，以更加快捷獲取租戶有關擁有內地物業的資料。

正研究銷售資助單位安排上鼓勵公屋租戶向上流動

有委員建議房委會可以考慮在未來的資助出售單位銷售計劃中，推出新安排以協助公屋富戶購買心儀的資助出售單位。李指由下一期居屋起，將綠白表的配額比例由40：60調整至50：50，已回應訴求。她表示房委會正研究在資助出售單位銷售計劃中推出其他新安排，以鼓勵公屋租戶向上流動。

自今屆政府上任至今年5月底，房屋署透過「打監」已收回約8,700個單位，節省相應的建築費達87億元。（資料圖片）

李佩詩表示，有委員指部分公屋申請人對家庭入息的計算方法存有誤解，以為非經常性的收入並不會計算在他們的家庭入息當中。她指無論入息限額訂在哪個水平，或作何等豁免，均會有住戶因剛剛超過限額而未能符合資格；倘若為了涵蓋更多家庭而容許公屋申請者豁免申報一次性收入，變相把入息限額調高，不但容易遭人利用，亦偏離機制。

她指公屋是為基層及低收入家庭確立已久的安全網，在現時公屋平均輪候時間為5.3年的情況下，必須把有限的公屋資源，集中照顧最有需要的家庭。她表示會繼續按年檢視公屋入息限額以及相關的檢討機制，考慮當中是否有被遺漏或低估的家庭開支，以確保能反映最新情況。

公屋是為基層及低收入家庭確立已久的安全網。（資料圖片）

針對有意見指部分申請者未全面掌握須申報的收入，她表示未來將進一步加強不同的宣傳渠道，包括透過房委會／房屋署網站、房委會Facebook和Instagram專頁、「公屋申請流程簡介」短片等，簡易說明申請者需填報的收入和資產項目以及其計算方法。