濫用公屋｜何永賢：至今年5月底收回8700單位　等同慳87億建築費

【濫用公屋／房委會／舉報濫用公屋獎】為確保善用公營房屋資源，今屆政府致力打擊濫用公屋，除了要求住戶申報資產及物業，房委會今年1月中更推出「舉報濫用公屋獎」。房屋局局長何永賢接受港台專訪時表示，自上任以來至今年5月底，已收回約8700個單位，相當於節省87億元建築費，充分體現本屆政府的執行力和決心。



另外，「舉報濫用公屋獎」推出以來，至今共接獲約3900宗舉報，當中約1700宗經詳細篩選後，有約700宗舉報可進一步跟進，成功舉報令房屋署收回單位的舉報人，可獲最高3000元現金獎勵及嘉許狀。她希望年中、暑假時會頒發第一批獎金。



何永賢稱，今屆政府致力打擊濫用公屋，自上任至今年5月底，已收回約8700個公屋單位。(資料圖片)

房屋局局長何永賢接受港台《上任三周年》系列專訪時說，本屆政府致力打擊濫用公屋，以確保善用公營房屋資源，自上任以來至今年5月底，已收回約8700個單位，相當於節省87億元建築費，充分體現本屆政府的執行力和決心。

她說在調查所得的濫用個案中，發現有公屋租戶將單位於網上以「暗盤」方式放租，收取每月5至6千元租金，亦有人將單位變為健身室，收費做生意，形容有關行為「離譜」，絕對不能接受。

房屋署今年1月至今共接獲約3,900宗涉及濫用公屋的舉報。（資料圖片／董素琛攝）

房屋署今年1月至今共接獲約3,900宗涉及濫用公屋的舉報。（資料圖片／資料圖片）

房屋署今年1月至今，共接獲約3,900宗涉及濫用公屋的舉報。（資料圖片）

接3,900宗濫用公屋舉報 700宗可進一步跟進

房委會於2025年1月15日推出「舉報濫用公屋獎」，舉報人以實名提供真實確切資料而令致房屋署成功向濫用公屋單位的人士發出遷出通知書，可獲最高3,000港元現金獎勵及嘉許狀。

何永賢接受港台專訪時表示，共接獲約3,900宗的舉報，當中約1700宗經詳細篩選後，有約700宗舉報可進一步跟進。她又說，成功舉報令房屋署收回單位的舉報人，可獲最高3000元現金獎勵及嘉許狀。她希望於今年中，暑假時可頒發第一批獎金，但強調會尊重得獎者意願，他們可以選擇親身領獎，或透過郵寄方式收取。