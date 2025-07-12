打擊濫用公屋｜500宗舉報未能跟進　何永賢：資料含糊部份僅發洩

立法會周三首讀及二讀《簡樸房條例草案》，房屋局局長何永賢相信立法後，將來獲認證的「簡樸房」供應足夠，加上有傳統及簡約公屋以供選擇，「簡樸房」租金會下調。



房委會今年初推出「舉報濫用公屋獎」計劃，至3月底約有1200宗符合舉報，可跟進個案約700宗。何永賢表示有500宗未能跟進，有些可能是舉報人僅「發洩一下」，涉及單位資料含糊，難以跟進。



立法會周三首讀及二讀《簡樸房條例草案》，房屋局局長何永賢相信立法後，將來獲認證的「簡樸房」供應足夠，加上有傳統及簡約公屋以供選擇，「簡樸房」租金會下調。（梁鵬威攝）

立法會周三首讀及二讀《簡樸房條例草案》，房屋局局長何永賢相信立法後，將來獲認證的「簡樸房」供應足夠，加上有傳統及簡約公屋以供選擇，「簡樸房」租金會下調。（資料圖片/陳葦慈攝）

料「簡樸房」條例實施後4年內完成劏房改裝

房屋局局長何永賢在港台節目表示，期望《簡樸房條例草案》通過及正式實施4年內，所有劏房可完成改裝及認證，認為時間十分足夠。現時全港有約11萬間「劏房」，當中3成情況較差，何永賢呼籲業主及早登記，可享有認證費用「早鳥優惠」、延長寬限期等

有意見認為劏房改裝成「簡樸房」後會加租，何永賢認為是供求問題，提到年初本港分間單位租金按年下跌2% ，整體租金則上升了8%。她又相信將來獲認證的「簡樸房」供應足夠，加上有傳統及簡約公屋，相信租金會下跌。

她又預料，約四成劏房住戶不符合申請公屋的資格，因此過渡性房屋「甲類」和「乙類」的比例將保持彈性，強調公屋、過渡性房屋，以及簡約公屋，均主要照顧香港人。

公屋出現賊人新「踩線」手法？（資料圖片）

部份濫用公屋舉報資料不齊全難跟進

何永賢近期到葡萄牙里斯本參加研討會，她引述主持人表示「聽聞你哋香港打擊濫用公屋好成功」，原來當地也有濫用公屋的情況。

房委會今年初推出「舉報濫用公屋獎」計劃，至3月底約有1200宗符合參加資格，較以往多10至20%。可跟進個案約700宗，即約500宗未能跟進。何永賢表示這個情況一直存在。

唔係個個資料都咁詳盡嘅，有啲真係發洩下咁樣。寫咗啲嘢，發洩下，其實嗰個住戶係唔係邊一座，住喺邊個單位又講得好含糊，呢啲就好難跟進。 房屋局局長何永賢

她希望舉報人提供關鍵資料，協助房委會找出涉事單位並成功收回公屋，才能獲得「舉報濫用公屋獎」。

房委會早前收回精進建築3個項目的地盤。（資料圖片/楊嘉朗攝）

精進3地盤進度差 肯定較原定落成目標延遲

房委會早前收回精進建築3個項目的地盤，何永賢表示有關地盤進度很差，肯定令工程原先目標延遲，亦為團隊製造一些困難。她表時現在需要找新承建商之餘，亦要檢視有無其他項目能否加快、將來會否有提前上樓計劃等，重申公屋輪候時間平均4.5年目標不變。