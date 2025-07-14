青年上樓｜房署署長：白居二受青年人歡迎　將增加資助房屋大單位

房屋署署長李佩詩今日（14日）出席房委會公開例會，發言時提到房署的青年政策。她指過去5年，年齡為30歲以下的公屋一人申請由74,500宗下跌57%至31,700宗，說明了很多青年人看到其他更好的選擇而上進上流，直接走上置業階梯。



她表示，簡稱「白居二」的白表居屋第二市場計劃，2024年度所有申請者中，超過8成為選擇參加今期「青年計劃（白居二）」的青年申請者，反映計劃相當受青年人歡迎。房委會將增加資助出售單位的大單位比例，以期迎合各個家庭的置業夢想。



房屋局常任秘書長兼房屋署署長李佩詩（左一）2月時與局長何永賢（左二）及副局長戴尚誠（左三）一同見傳媒。（資料圖片)

李佩詩表示，過去5年，獲編配入住公屋的非長者一人申請者的平均年齡為57歲，非長者一人申請者的數目已由2015年12月底最高位的143,700宗大幅下跌近40%至今年3月底的86,300宗。同一期間，年齡為30歲以下的一人申請的跌幅更加明顯，由74,500宗下跌57%至31,700宗。她認為這說明了很多青年人看到其他更好的選擇而上進上流，直接走上置業階梯。

李佩詩指，政府一直透過提供不同種類的資助出售單位，鼓勵青年置業。在各資助出售單位的買家中，40歲以下青年一直佔較大比例。例如成功購買一手居屋單位的申請者有近一半是40歲以下青年，約8成「白居二」買家是40歲以下。

過去5年，獲編配入住公屋的非長者一人申請者的平均年齡為57歲。（資料圖片）

為增加青年成功購買資助出售單位的機會，房委會會由下一期居屋起為40歲以下申請購買居屋單位的白表青年家庭及一人申請者分派多一個抽籤號碼；而在第二市場方面，房委會亦已由「白居二2024」起，大幅增加1,500個配額至6,000個，並將新增配額全數撥予40歲以下的青年家庭及一人申請者。

李佩詩指「白居二2024」的所有申請者中，超過8成為選擇參加今期推出「青年計劃（白居二）」的青年申請者，反映計劃相當受青年人歡迎。

今年4月24日，房委會公布「白居二2024」的攪珠結果。（梁鵬威攝）

房委會將增加資助出售單位的大單位比例

李佩詩指，房委會的資助出售單位一直為青年提供較可負擔的置業選擇。以「居屋2024」為例，單位平均售價約為270萬元計算，白表買家只要付出約27萬元首期，每月供款約11,000元便可置業。房委會亦會增加資助出售單位的大單位比例，以期迎合各個家庭的置業夢想。