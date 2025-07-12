簡樸房｜何永賢社區客廳講解規管制度　鼓勵入住簡約公屋及過渡屋

房屋局局長何永賢今日（12日）與民建聯立法會議員鄭泳舜及一眾深水埗區議員，到深水埗社區客廳，向該區的分間單位住戶簡介簡樸房規管制度。何永賢形容今日的交流「貼地、充實且豐富」，會持續向社會推廣簡樸房訊息及其他選擇，實現有序落實相關規管。



房屋局局長何永賢到深水埗社區客廳，為深水埗的分間單位住戶進行簡樸房規管制度簡介會。（何永賢Facebook）

房屋局局長何永賢（前中）到深水埗社區客廳，為深水埗的分間單位住戶進行簡樸房規管制度簡介會。民建聯立法會議員鄭泳舜（前左）及九龍樂善堂總幹事劉愛詩（前右）同行。（何永賢Facebook）

何永賢：業主不能以簡樸房為藉口提早終止租約

房屋局局長何永賢在社交媒體發文表示，今日聯同民建聯立法會議員鄭泳舜及一眾深水埗區議員到九龍樂善堂營運的深水埗社區客廳，為該區的分間單位住戶進行簡樸房規管制度簡介會。

何永賢表示，除了向居民普及《簡樸房條例草案》預計的推展落實時間線、具體規管內容，以及分間單位租戶權益，強調業主不能以簡樸房為藉口提早終止租約。政府亦鼓勵居民積極考慮入住政府的簡約公屋和過渡性房屋措施，及早為自己及家人改善生活環境，而省下來的租金能作為家庭儲蓄，入住項目後也會有更好的支援。

房屋局局長何永賢（中間梳化中）到深水埗社區客廳，為該區的分間單位住戶進行簡樸房規管制度簡介會。（何永賢Facebook）

房屋局局長何永賢（中間梳化中）到深水埗社區客廳，為該區的分間單位住戶進行簡樸房規管制度簡介會。（何永賢Facebook）

何永賢說，不少居民向她反映現時的居住環境，有居民膝蓋動過手術，每次上落樓梯都花逾半小時，由於需要家人照顧，所以希望能盡可能住在市區；另外亦有居民擔心搬屋費用高。

何永賢指，政府有位於市區的簡約公屋及過渡性房屋項目，另外亦會為合資格市民提供一次性特別津貼，協助市民搬遷。她以簡約公屋為例，一家四口搬到市區項目會有4,500元津貼，而搬到新界項目則有9,050元津貼。

房屋局局長何永賢（中間梳化中）到深水埗社區客廳，為該區的分間單位住戶進行簡樸房規管制度簡介會。（何永賢Facebook）

房屋局局長何永賢（中間梳化中）到深水埗社區客廳，為該區的分間單位住戶進行簡樸房規管制度簡介會。（何永賢Facebook）

何永賢形容今日的交流「貼地、充實且豐富」，會持續向社會推廣簡樸房訊息及其他選擇，實現有序落實相關規管。

政府預料在2026年3月1日起，正式開始接受劏房登記和「簡樸房」認證申請。登記期為期12個月，期內完成登記的單位可獲劃一36個月的寬限期，讓已登記業主或營運者改動單位和申請認證，以符合法例標準。而寬限期前6個月定為「倒數期」，換言之即是2029年9月1日起，禁止已登記但無有效認證的單位訂立新租賃。