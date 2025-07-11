啟德簡約公屋第二期明年第三季落成　7700單位拆兩份合約營運管理

房屋局今日（11日）起就啟德世運道第二期簡約公屋的營運及管理服務合約招標。當局指，世運道第二期預計明年第三季落成，由於項目規模較大，故將項目分拆兩份合約進行招標，分別涉及營運及管理約4,500及3,200個單位。



房屋局今日（11日）起就啟德世運道第二期簡約公屋的營運及管理服務合約招標。（何永賢Facebook）

政府早前公布，啟德世運道第一期共提供約2,970個單位，住戶預計每月租金約1,310元至2,990元，預計今年底開始入伙。至於第二期，共有7,700個單位，預計明年第三季落成。房屋局發言人指，由於第二期項目規模較大，政府會將項目分拆兩份合約進行招標，分別涉及約4,500及3,200個單位。

與之前批出的合約一樣，「簡約公屋」的營運及管理服務除包括住戶事務管理、物業管理、日常保養維修，亦涵蓋社會服務，以及管理和營運一系列配套設施等範疇。