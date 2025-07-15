消委會可攜式電風扇｜港品牌Momax充電飆升31.6度、最高溫56.6度

【消委會／消委會測試／可攜式電風扇／Momax／共田】踏入夏季天氣酷熱，不少市民外出時會使用可攜式充電風扇降溫。消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，測試共18款可攜式充電風扇。測試結果發現，香港品牌Momax的樣本在室溫環境25度下充電時，最高升幅達31.6度，即升至56.6度。根據國際標準，若相關充電池廠商沒有指明溫度上限，升幅不應超出20度，即僅Momax的樣本不符合溫度相關要求。



Momax的供應商回應消委會指，由於消委會的測量方法使用熱電偶溫度計，靠近產品電路板時，受電路板本身溫度影響較大。消委會強調測試時溫度探頭只接觸充電池表面，沒有接觸電路板。



消委會測試18款可攜式充電風扇，評估樣本的安全程度、送風量、充電效率、續航能力、省電程度、寧靜程度及使用方便程度。（消委會圖片）

香港品牌Momax的樣本在室溫環境25度下充電時，最高升幅達31.6度，即升至56.6度。（吳焜曜攝）

消委會測試18款可攜式充電風扇，評估樣本的安全程度、送風量、充電效率、續航能力、省電程度、寧靜程度及使用方便程度，涵蓋16款手提式及2款掛頸／掛環式設計，售價介乎58元至239元。

Momax充電時升31.6度 最高升至56.6度

首先安全程度方面，國際安全標準要求風扇在充電及運作時，外殼及個別部件的溫度升幅不應超出指定上限，以免因過熱而影響產品安全。消委會測試發現，香港品牌Momax的樣本在室溫環境25度下充電時，最高升幅達31.6度，即升至56.6度。惟其餘17款樣本的升幅只介乎0.3度至11.5度；

香港品牌Momax的樣本在室溫環境25度下充電時，最高升幅達31.6度，即升至56.6度。（吳焜曜攝）

只有Momax不符合溫度升幅要求

若在相同環境下邊充電邊運作，Momax的最高溫度升幅為27.2度，即升至52.2度。其餘17款樣本升幅則介乎0.3度至10.1度。

消委會指，全部18款樣本在產品、充電池、說明書及包裝上，都沒有標示相關溫度的升幅上限，根據標準IEC 60335-1的2016年版本，若相關充電池廠商沒有指明溫度的升幅上限，升幅不應超出20度。換言之，僅Momax的樣本不符合要求。

可攜式充電風扇續航表現。（消委會圖片）

風扇頭直徑長短與送風量高低無必然關係

至於送風量方面，消委會測試發現，風扇頭直徑長短與送風量高低無必然關係，送風量取決於產品的整體設計。若以幾素、共田及億世家的樣本為例，3款風扇頭的直徑同樣約6厘米，但得出的送風量頗有參差，分別為每分鐘2.25立方米、2.98立方米及1.53立方米，即共田相比億世家相差近95%。

可攜式充電風扇送風量表現大不同。（消委會圖片）

Momax供應商︰消委會測量方法受電路板溫度影響

Momax的供應商回應指，已向消委會提供由認可實驗室開出的安全測試報告，以證明符合國際充電池安全標準IEC 62133-2。供應商曾測量相同產品型號充電時的電池溫度，結果顯示溫度低於消委會的測試結果。

供應商認為，由於消委會的測量方法使用熱電偶溫度計，靠近產品電路板時，受電路板本身溫度影響較大。由於電池與電路板在設計時，兩者間預留一定空隙，不會直接接觸，因此在正常使用狀況下，產品的電池溫度並不會過高。

消委會︰實驗所測試時無接觸樣本的電路板

消委會則指，所委託進行安全測試的實驗所已獲相關認證機構認可，測試時溫度探頭接觸樣本的充電池表面，而沒有接觸樣本的電路板。