大班結業｜消委會接10宗投訴　涉款7830元　海關收2宗舉報

首創「冰皮月餅」的大班麵包西餅周二（24日）宣布全線停業。消委會回覆《香港01》查詢表示，截至今日（25日）下午5時，共接獲10宗有關大班餅店結業的投訴個案，涉及金額合共$7,830，當中涉及最高金額的個案為$4,600。



海關表示，截至今日下午五時，共接獲2宗相關舉報，已作出跟進。



大班麵包西餅6月24日突全線結業。位於新蒲崗工廈的寫字樓及廠房，貼出由母公司鴻和集團發出的結業告示。(廖雁雄攝）

消委會指截至今日（25日）下午5時，共接獲10宗有關大班餅店結業的投訴個案，涉及金額合共$7,830。（資料圖片／盧翊銘攝）

消委會提醒，消費者購買餅卡及月餅券均屬預繳式消費，由於本港現時暫未有法例規管預繳式消費，消費者在購買餅卡及月餅券存在風險，有機會需要透過法律途徑追討損失。

消委會呼籲市民在進行任何預繳式消費前，應留意有關商戶的營業狀況以衡量風險，並妥善保存收據等交易資料，作為日後有需要時跟進或追究的憑據。

另外，消費者如使用信用卡等支付工具預繳按金或整筆款項，可考慮聯絡銀行等查詢交易可否退款，並按機制申請退款，不過必須注意退款保障可能設有期限，一旦過期申請將不獲受理。

大班麵包西餅6月24日突全線結業，部份受影響員工早上到勞工處九龍東勞資關係科登記求助。（廖雁雄攝)