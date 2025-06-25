大班結業｜消委會接10宗投訴 涉款7830元 海關收2宗舉報
撰文：許湖洪
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首創「冰皮月餅」的大班麵包西餅周二（24日）宣布全線停業。消委會回覆《香港01》查詢表示，截至今日（25日）下午5時，共接獲10宗有關大班餅店結業的投訴個案，涉及金額合共$7,830，當中涉及最高金額的個案為$4,600。
海關表示，截至今日下午五時，共接獲2宗相關舉報，已作出跟進。
消委會提醒，消費者購買餅卡及月餅券均屬預繳式消費，由於本港現時暫未有法例規管預繳式消費，消費者在購買餅卡及月餅券存在風險，有機會需要透過法律途徑追討損失。
消委會呼籲市民在進行任何預繳式消費前，應留意有關商戶的營業狀況以衡量風險，並妥善保存收據等交易資料，作為日後有需要時跟進或追究的憑據。
另外，消費者如使用信用卡等支付工具預繳按金或整筆款項，可考慮聯絡銀行等查詢交易可否退款，並按機制申請退款，不過必須注意退款保障可能設有期限，一旦過期申請將不獲受理。
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