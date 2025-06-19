消委會：職訓局副執行幹事沈朝暉為新任總幹事 任期8月21日生效
消費者委員會（消委會）今天 （19日）宣布委任沈朝暉為新任總幹事，任期由2025年8月21日起生效。沈朝暉現為職業訓練局（職訓局）副執行幹事，曾任機管局總經理主管貨運，及後轉到職訓局任高層。與消費有關的工作，則是近年推動職訓局與HKTV及天貓合作培訓「直播帶貨」人才。
消委會早前招聘要求列明，總幹事要有消費者或非牟利機構高層管理經驗，以及駕馭複雜政治社會環境的能力。消委會主席陳錦榮表示，有信心沈朝暉憑藉豐富管理經驗，能帶領消委會在不斷轉變的市場中與時並進，致力維護消費者福祉及權益。
商務及經濟發展局局長丘應樺歡迎沈朝暉出任總幹事，認為她在公營機構擁有豐富管理經驗，是領導消委會的合適人選。
黃鳳嫺任職消委會總幹事12年半，上月初約滿離任，目前由副總幹事何應富署任總幹事一職，主持新聞發布會。《香港01》早前率先報道，消委會經遴選已初步覓得潛在繼任人選，其中一個呼聲較高的是職業訓練局副執行幹事沈朝暉。
職訓局女高層沈朝暉接任消委會總幹事
消委會表示，沈朝暉在香港以至亞太地區多個領域擁有逾30年的豐富管理經驗，現為職業訓練局副執行幹事，負責職訓局在內地及海外的發展策略，與全球不同機構、政府部門及各行各業的持份者建立策略伙伴關係，她亦曾在香港機場管理局不同部門擔任總經理。
消委會主席陳錦榮形容遴選過程非常嚴謹及全面，又讚揚沈朝暉十分熟悉法定機構的使命、管治及運作，尤其在策略發展、監管合規、與持份者協作，以至內地及國際事務方面都擁有優秀的領導才能。
我們有信心她能憑藉着豐富管理經驗，帶領消委會在不斷轉變的市場中與時並進，與不同持份者有效地溝通及建立緊密的聯繫，致力維護消費者福祉及權益。
丘應樺：沈朝暉是領導消委會的合適人選
商務及經濟發展局局長丘應樺歡迎消委會委任沈朝暉為新任總幹事，認為她在公營機構擁有豐富管理經驗，是領導消委會的合適人選。他又表示：「我期望日後在沈女士帶領下，消委會與各界繼續攜手並肩，進一步加強保障消費者權益。」
「農夫山泉」事件後 招聘要求駕馭複雜政經環境
消委會去年經歷「農夫山泉」事件爭議後，在招聘要求列明，要有最少15年消費者或非牟利機構相關的高層管理經驗，曾帶領和管理類似機構，熟悉政府工作，能駕馭複雜的政治、社會和經濟環境。
去年消委會測試發現「農夫山泉」樽裝水溴酸鹽含量達歐盟上限，對方出律師信指檢測報告不客觀，其後消委會致歉，並將樣本表現評分提高。黃鳳嫺離任後強調「農夫山泉」事件「絕對不是」離任的考慮因素。
沈朝暉出任職訓局高層逾三年半 曾任機管局總經理
沈朝暉目前任職的職業訓練局，一共有四名副執行幹事，根據官方網站，沈朝暉排第四。她出任副執行幹事一職逾三年半，專責商業、酒店及旅遊學科的策略發展工作，推動職訓局建立本地、海內外職業專才教育伙伴，同時在內地成立職專教育服務公司。
任職職訓局前，沈朝暉在機管局任職逾11年，離職前的崗位是機管局航空貨運及後勤總經理。她亦曾任負責二號客運大樓及公眾區運作的總經理，以及貿發局物流服務諮詢委員會委員。
曾任珠海市珠港機場董事 運輸航空物流逾20年經驗
沈朝暉在運輸、航空、貨運及物流業擁有超過20年工作經驗，曾在聯合包裹服務（UPS）擔任亞太區高級營運總監，亦在DHL（Exel）亞太區及國泰航空擔任高級管理職位，負責業務及市場發展。2010年6月至2014年7月，沈朝暉獲委任為珠海市珠港機場管理有限公司董事，目前是香港運輸物流學會院士。
她在比利時列日大學管理學院高階工商管理博士畢業，持有多倫多大學商務、財務、經濟及保險統計科學的學士學位，以及悉尼大學工商管理碩士學位。
帶領職訓局與HKTVmall合作 培訓「直播帶貨」人才
沈朝暉近年與消費相關的經驗，則是帶領職業訓練局與香港科技探索有限公司（HKTV）展開商校合作，趁直播電商銷售近年火速發展，培訓「直播帶貨」的人才，也是HKTV首次與本港大專院校簽訂合作協議。
職訓局商業學科學生可參與「HKTVLive直播購物台」的活動製作，亦可獲院校推薦到HKTVmall或其他商家實習，體驗數碼營銷及業務營運等，了解電子商貿的生態環境，裝備實務知識和技能。
同時，沈朝暉帶領職訓局與阿里巴巴集團旗下天貓校園合作，設立全港首個「天貓校園實訓服務中心」，為職訓局學生提供線上線下新零售管理培訓，令他們成為全方位營銷人才。