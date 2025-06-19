消委會：職訓局副執行幹事沈朝暉為新任總幹事　任期8月21日生效

消費者委員會（消委會）今天 （19日）宣布委任沈朝暉為新任總幹事，任期由2025年8月21日起生效。沈朝暉現為職業訓練局（職訓局）副執行幹事，曾任機管局總經理主管貨運，及後轉到職訓局任高層。與消費有關的工作，則是近年推動職訓局與HKTV及天貓合作培訓「直播帶貨」人才。



消委會早前招聘要求列明，總幹事要有消費者或非牟利機構高層管理經驗，以及駕馭複雜政治社會環境的能力。消委會主席陳錦榮表示，有信心沈朝暉憑藉豐富管理經驗，能帶領消委會在不斷轉變的市場中與時並進，致力維護消費者福祉及權益。



商務及經濟發展局局長丘應樺歡迎沈朝暉出任總幹事，認為她在公營機構擁有豐富管理經驗，是領導消委會的合適人選。



沈朝暉8月21日出任消委會總幹事。（消委會圖片）

黃鳳嫺任職消委會總幹事12年半，上月初約滿離任。（香港01相片）

黃鳳嫺任職消委會總幹事12年半，上月初約滿離任，目前由副總幹事何應富署任總幹事一職，主持新聞發布會。《香港01》早前率先報道，消委會經遴選已初步覓得潛在繼任人選，其中一個呼聲較高的是職業訓練局副執行幹事沈朝暉。

職訓局女高層沈朝暉接任消委會總幹事

消委會表示，沈朝暉在香港以至亞太地區多個領域擁有逾30年的豐富管理經驗，現為職業訓練局副執行幹事，負責職訓局在內地及海外的發展策略，與全球不同機構、政府部門及各行各業的持份者建立策略伙伴關係，她亦曾在香港機場管理局不同部門擔任總經理。

消委會主席陳錦榮形容遴選過程非常嚴謹及全面，又讚揚沈朝暉十分熟悉法定機構的使命、管治及運作，尤其在策略發展、監管合規、與持份者協作，以至內地及國際事務方面都擁有優秀的領導才能。

我們有信心她能憑藉着豐富管理經驗，帶領消委會在不斷轉變的市場中與時並進，與不同持份者有效地溝通及建立緊密的聯繫，致力維護消費者福祉及權益。 消委會主席陳錦榮

消委會主席陳錦榮形容遴選過程非常嚴謹及全面，又讚揚沈朝暉十分熟悉法定機構的使命。(資料圖片／盧翊銘攝)

丘應樺：沈朝暉是領導消委會的合適人選

商務及經濟發展局局長丘應樺歡迎消委會委任沈朝暉為新任總幹事，認為她在公營機構擁有豐富管理經驗，是領導消委會的合適人選。他又表示：「我期望日後在沈女士帶領下，消委會與各界繼續攜手並肩，進一步加強保障消費者權益。」

沈朝暉是職業訓練局副執行幹事。（政府新聞處）

「農夫山泉」事件後 招聘要求駕馭複雜政經環境

消委會去年經歷「農夫山泉」事件爭議後，在招聘要求列明，要有最少15年消費者或非牟利機構相關的高層管理經驗，曾帶領和管理類似機構，熟悉政府工作，能駕馭複雜的政治、社會和經濟環境。

去年消委會測試發現「農夫山泉」樽裝水溴酸鹽含量達歐盟上限，對方出律師信指檢測報告不客觀，其後消委會致歉，並將樣本表現評分提高。黃鳳嫺離任後強調「農夫山泉」事件「絕對不是」離任的考慮因素。

2024年3月21日，職業訓練局副執行幹事沈朝暉到浙江旅遊職業學院參觀。（浙江旅遊職業學院）

沈朝暉出任職訓局高層逾三年半 曾任機管局總經理

沈朝暉目前任職的職業訓練局，一共有四名副執行幹事，根據官方網站，沈朝暉排第四。她出任副執行幹事一職逾三年半，專責商業、酒店及旅遊學科的策略發展工作，推動職訓局建立本地、海內外職業專才教育伙伴，同時在內地成立職專教育服務公司。

任職職訓局前，沈朝暉在機管局任職逾11年，離職前的崗位是機管局航空貨運及後勤總經理。她亦曾任負責二號客運大樓及公眾區運作的總經理，以及貿發局物流服務諮詢委員會委員。

曾任珠海市珠港機場董事 運輸航空物流逾20年經驗

沈朝暉在運輸、航空、貨運及物流業擁有超過20年工作經驗，曾在聯合包裹服務（UPS）擔任亞太區高級營運總監，亦在DHL（Exel）亞太區及國泰航空擔任高級管理職位，負責業務及市場發展。2010年6月至2014年7月，沈朝暉獲委任為珠海市珠港機場管理有限公司董事，目前是香港運輸物流學會院士。

她在比利時列日大學管理學院高階工商管理博士畢業，持有多倫多大學商務、財務、經濟及保險統計科學的學士學位，以及悉尼大學工商管理碩士學位。

職訓局曾與國泰集團簽署合作備忘錄，沈朝暉（前排右）以副執行幹事身份與國泰航空人事董事黃瑋彤（前排左）簽署。（資料圖片）

帶領職訓局與HKTVmall合作 培訓「直播帶貨」人才

沈朝暉近年與消費相關的經驗，則是帶領職業訓練局與香港科技探索有限公司（HKTV）展開商校合作，趁直播電商銷售近年火速發展，培訓「直播帶貨」的人才，也是HKTV首次與本港大專院校簽訂合作協議。

職訓局商業學科學生可參與「HKTVLive直播購物台」的活動製作，亦可獲院校推薦到HKTVmall或其他商家實習，體驗數碼營銷及業務營運等，了解電子商貿的生態環境，裝備實務知識和技能。

職訓局曾與香港海關簽署合作備忘錄，沈朝暉（前排左）以副執行幹事身份與時任海關副關長陳子達（右二）簽署。（資料圖片）

同時，沈朝暉帶領職訓局與阿里巴巴集團旗下天貓校園合作，設立全港首個「天貓校園實訓服務中心」，為職訓局學生提供線上線下新零售管理培訓，令他們成為全方位營銷人才。