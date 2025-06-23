曾捲消委會風波｜農夫山泉進軍香港零售　代理：水源追求極致完美

去年捲消委會風波、內地樽裝水龍頭品牌「農夫山泉」周一（23日）宣布正式進軍香港零售市場，其發布會獲環境及生態局局長謝展寰及多位立法會議員現身「撐場」。



農夫山泉集團去年曾向消委會發律師信，批評其樽裝水檢測報告不客觀，其後消委會澄清及就樣本歸類落差所引起誤會表示抱歉。代理商建華集團主席凌偉業強調，「農夫山泉」從水源頭追求最極致完美及「天花板的極致」、鼓勵港人應先行嘗試。



內地樽裝水龍頭品牌「農夫山泉」周一（23日）宣布進軍香港零售市場。（梁鵬威攝）

農夫山泉集團香港產品發布會周一（23日）在尖沙咀酒店舉辦，獲環境及生態局局長謝展寰及張宇人等多位立法會議員「撐場」。集團強調，多年來堅持「我們不生產水，我們只是大自然的搬運工」的品牌理念，水源更是嚴選全國十四大優質水源地（包括廣東萬綠湖），堅持水源地建廠，水源地灌裝。

內地樽裝水龍頭品牌「農夫山泉」周一（23日）宣布進軍香港零售市場。（梁鵬威攝）

台上嘉賓舉起農夫山泉產品拍照。（梁鵬威攝）

「農夫山泉」由建華集團擔任香港獨家代理，引入多款飲用水及飲料產品，包括曾引起風波的尊中「飲用天然水」、礦泉水等產品。

去年發律師信批消委會不客觀

去年消委會測試指「農夫山泉」樽裝水溴酸鹽含量達歐盟上限，遭對方發律師信批評不客觀。其後消委會澄清，就樣本歸類落差引起誤會表示抱歉，並將評分由四星半調整至五星。

外界一度關注「農夫山泉」是否對消委會施壓、惹起消委會公信力關注。事後不足半年總幹事黃鳯嫺更以「適當時候放下重任」為由離任。

外界一度關注「農夫山泉」是否對消委會施壓、惹起消委會公信力關注。事後不足半年總幹事黃鳯嫺更以「適當時候放下重任」為由離任。（資料圖片／江智騫攝）

外界一度關注「農夫山泉」是否對消委會施壓、惹起消委會公信力關注。事後不足半年總幹事黃鳯嫺更以「適當時候放下重任」為由離任。（資料圖片/盧翊銘攝）

建華主席：本人每日都飲！水源追求「 天花板極致」

被問到消委會風波後如何說服市民對代理「農夫山泉」產品的信心，建華集團主席凌偉業稱，該產品無論在水源當中都有嚴格的要求，整個生產當中，各種追求「 天花板的極致過程」。凌稱產品「完美程度」及「追求到極致」令他感到驚嘆，「絕對不覺得好嘅產品在香港不會受到歡迎」。

建華集團主席凌偉業稱，該產品無論在水源當中都有嚴格的要求，整個生產當中，各種追求「 天花板的極致過程」。（梁鵬威攝）

建華集團主席凌偉業稱，該產品無論在水源當中都有嚴格的要求，整個生產當中，各種追求「 天花板的極致過程」。（梁鵬威攝）

凌偉業表示，「農夫山泉」每日都有做檢測，強調「我哋就咁推銷冇用嘅，大家真係放心去買來試吓」。問答期間他歡迎傳媒可到「農夫山泉」產地參觀，他直指「我本人每日都飲」，認為市民可以放心飲用。

凌偉業表示，「我本人每日都飲（農夫山泉）」，認為市民可以放心飲用。（梁鵬威攝）

凌偉業：在港剛起步、將「做好品牌的教育」

對於「農夫山泉」在香港生意額，「香港剛剛起步，不要說甚麼目標，先要告訴大家，農夫山泉產品優質程度」他指建華代理會先「做好品牌的教育」，包括教育港人有關產品的所使用的「靚水源」。

農夫山泉股份有限公司執行董事兼董事會秘書韓林攸致辭時則感謝建華集團的努力，讓農夫山泉成功落戶香港，及將其優秀的產品帶到每個香港消費者的手中。

農夫山泉股份有限公司執行董事兼董事會秘書韓林攸上台致辭。（梁鵬威攝）

環境及生態局局長謝展寰亦在發布會致辭時指，該集團產品提供優質飲品的選擇，而且非常重視水源地的保護及水資源的節約。他認為其水源更加是飲用水的一級保護區，並提到可見集團的可持續發展、 對於保護環境的重視。

其後發布會儀式更加插各位嘉賓「倒水」儀式、將農夫山泉飲用天然水注入台上「山群」之中，象徵「天然、健康」。