消委會電訊投訴｜長者被遊說簽$600長約　WiFi蛋失效退款需365日

電訊服務消費糾紛屢見不鮮，消委會今日（15日）公布，過去兩年每年均接獲逾3,000 宗涉及電訊服務的投訴，當中涉及一名無外遊習慣的八旬長者，疑被電訊公司職員遊說簽署一份合約期長達67個月、每月收費約600元的電訊合約，包括四項性質相近的漫遊數據服務；另有個案涉及Wi-Fi蛋於海外無法使用，商戶卻按條款所列在「365個工作日」後才進行退款，事主曾向信用卡銀行提出爭議交易申請，以加快處理流程，但最終未能成功。



消委會提醒，消費者應根據自身需要選擇電訊服務，切勿單靠廣告或職員推銷作消費決定；市民應與長者及弱勢親友一同選購電訊服務或產品，即時給予協助或意見。此外，消費者應每月檢查帳單，如發現不明收費，應盡快聯絡電訊商跟進。



消委會今日（15日）公布，自2022年起錄得937宗涉及長者的電訊服務投訴，今年上半年則錄得148宗，涉及服務延誤、價格消費及服務質素爭議。（資料圖片）

消委會今日（15日）公布，自2022年起錄得937宗涉及長者的電訊服務投訴，今年上半年則錄得148宗，涉及服務延誤、價格消費及服務質素爭議。（資料圖片）

消委會過去兩年每年均接獲逾3,000宗涉及電訊服務的投訴；今年上半年則錄得1,340宗相關投訴，較去年同期稍跌120宗。此外，自2022年起錄得937宗涉及長者的電訊服務投訴；今年上半年則錄得148宗，涉及服務延誤、價格消費及服務質素等爭議。

長者被遊說簽每月600元電訊合約 合約期長達67個月

消委會表示，有銷售員疑遊說長者簽署多項性質相似增值服務的長約，有過度銷售之嫌。年逾80歲的王先生是患有白內障的獨居長者，過往選用月費低於100元的手機電訊服務，亦未曾出現網絡問題。

去年8月他與門市職員溝通，對方得知他會使用即時通訊軟件與海外親人聯絡，便建議升級計劃以改善通話質素。隨後王簽署一份合約期長達67個月、每月收費約600元的電訊合約，當中涵蓋基本月費478元，亦有多項收費服務，包括一個副卡號、四項漫遊數據務等。

兒子質疑款漫遊服務質相近 父無外遊習慣

王的兒子揭發事件，他質疑父親既不需要副卡，亦沒有外遊習慣。而且，新合約有多項性質相近的服務，例如漫遊數據通行證和漫遊語音及數據組合，他質疑職員向其父親銷售不合適且價格高昂的服務，疑有過度銷售之嫌，遂向消委會求助，要求涉事商户更換月費計劃，或無條件終止合約。

涉事商户回覆消委會指，門市職員有向客戶解釋所有條款，但為表善意，願意取消副卡，惟投訴人不接受。經消委會協調後，該商户同意取消所有副卡及增值服務，並稱投訴人如接受方案，雙方可直接聯絡。消委會回覆投訴人後，未有收到進一步求助。

有個案涉及Wi-Fi蛋於海外無法使用，商戶卻按條款所列在「365個工作日」後才進行退款。（Gettyimages／視覺中國）

Wi-Fi蛋無法連接當地網絡 條款列明「365個工作日」才作退款

另有個案涉及Wi-Fi蛋於海外無法使用，商戶卻按條款所列在「365個工作日」後才進行退款。杜小姐向一間公司租借5日Wi-Fi蛋作海外使用，租金連同押金共1,120元，預訂時已繳付全數，惟抵達日本後，裝置無法連接當地網絡。

其後她獲涉事公司確認會全額退款，惟返港後歸還裝置，一星期後仍未收到退款。她向該公司了解退款進度，僅被建議向信用卡發卡銀行提出爭議交易申請，以加快退款處理。她感不滿，遂正式向該公司作出投訴，並獲回覆根據服務條款，押金會在還機日起計365個工作日後退還。她唯有向信用卡銀行提出爭議交易申請，但最終未能成功，遂向消委會求助。

消委會表示未能聯絡涉事公司，遂建議投訴人諮詢法律意見，考慮透過其他法律途徑，例如入稟小額錢債審裁處再作追討。

消委會今日（15日）公布，過去兩年每年均接獲逾3000 宗涉及電訊服務的投訴。（吳焜耀攝）

家居寬頻服務被自動續約兩年 事主質疑無通知

另有個案涉及有家居寬頻合約包含自動續約條款，消委會提醒市民細心留意條款。何先生使用一間公司的家居寬頻服務接近7年，過往在合約到期前，均透過電話獲邀續約兩年，惟2025年合約屆滿時未獲來電邀請續約，主動查詢下，方知其服務已被該公司自動續約兩年。何先生感不滿，向消委會求助，要求無條件取消合約。

涉事公司回覆消委會查詢指，與投訴人於2023年所確認的合約已列明自動續約安排，服務計劃會於最短合約期屆滿後自動續約24個月，其條款及細則維持不變。該公司亦表示，曾向投訴人發出續約通知書，提醒客戶如不同意續約，必須於合約屆滿前最少30天通知。經消委會介入調停，涉事公司最終同意無條件終止合約，個案得以解決。