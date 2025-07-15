寵物經濟｜新民黨建議容許餐廳劃分寵物區吸客　提振零售餐飲

隨著家庭飼養寵物日益增加，社會對人寵共融空間的需求亦不斷上升。新民黨今日（7月15日）公布「動物福利和權益」意見調查結果，了解市民對現時人寵共融空間及寵物友善政策的意見。有八成飼養者望增加寵物友善公共措施以促進共融，近九成非飼養者則表示對寵物糞便未清理問題感到不滿。新民黨建議政府為寵物先開放食肆的戶外空間，促進寵物經濟及留港消費。



港鐵「貓狗同行」試行計劃見成效 新民黨倡擴展至更多路線

本港寵物飼養率持續上升，每10個家庭便有一個飼養寵物貓狗，故市民對「人寵共融」設施的需求日益增加。當中，九巴設立寵物巴士團，港鐵亦推出「貓狗同行」試行計劃，容許乘客在規限下於週末或假期攜同一隻寵物乘搭輕鐵。

新民黨建議應就試行計劃進行詳細檢討及進行相關優化措施，循序漸進地放寬安排，如開放更多鐵路線。調查顯示，有近七成飼養者認為應該設立寵物乘車規則有助共融；近四成非飼養者表示，若在公共交通工具設有指定車廂則不介意寵物貓狗乘坐。

新民黨建議應就試行計劃進行詳細檢討及進行相關優化措施，循序漸進地放寬安排，如開放更多鐵路線。（鄭宇霞攝）

四成非寵物飼養者接受餐廳劃分寵物區

除了交通配套，寵物友善設施不足亦影響市民消費模式。新民黨建議政府容許餐廳設立分區，例如先開放戶外食肆的空間，容許食肆劃分遠離食物處理的區域讓寵物進入。問卷調查結果顯示，有近四成非飼養寵物認為若餐廳明確劃分寵物區，則不介意寵物進入。

寵物行業發展常務委員會主席劉妍彤指出，更多有關寵物的培訓課程、用品及服務都可以令寵物經濟圈發展範圍越來越廣，不但幫助香港發展經濟，亦可提升就業。此外，與寵物相關的教育課程受眾主要集中小朋友及長者，成為陪伴的對象之餘，亦可以促進人寵共融的目標。

寵物行業發展常務委員會主席劉妍彤（右三）指出，更多有關寵物的培訓課程、用品及服務都可以令寵物經濟圈發展範圍越來越廣，不但幫助香港發展經濟，亦可提升失業率。（鄭宇霞攝）

新民黨立法會議員陳家珮指出，推動寵物友善社區是社會必然的發展趨勢。對餐飲業而言，最重要是有生意，故可參考輕鐵的做法來劃分區域，並在假期讓寵物進餐廳，直言「寵物共融要讓大家都感到舒服」。

新民黨立法會議員陳家珮指出，推動寵物友善社區是社會必然的發展趨勢。（鄭宇霞攝）

統計分區寵物飼養情況助規劃公共空間

現時，康樂及文化事務署在全港18區共設置55個「寵物公園」和180個「寵物共享公園」，但飼養寵物數量愈來愈多，導致寵物活動的公共空間不敷應用。調查顯示，有八成飼養者表示希望增加寵物友善公共措施以推共融，亦有近八成非飼養者認為需要加強主人守則的執行。新民黨建議政府應就住戶飼養寵物情況進行統計，按寵物數量和分佈以進行社區規劃及建設、在糞便收集箱旁增設水箱及利用科技配套以減少寵物排泄味道等，從而滿足飼養者和寵物的需要。

新民黨建議政府應就住戶飼養寵物情況進行統計，按寵物數量和分佈以進行社區規劃及建設、在糞便收集箱旁增設水箱及利用科技配套以減少寵物排泄味道等，從而滿足飼養者和寵物的需要。（周令知攝）

此外，陳家珮表示雖然寵物過關檢疫日數由120日減至30日，但大多飼養者會因照顧寵物而不選擇北上消費，故政府亦可藉「寵物經濟」進而推動零售及餐飲業等發展。