港大男生AI製祼照｜私隱專員公署已展開刑事調查　現階段沒評論

香港大學法律系一名男學生被揭用人工智能（AI）軟件，移花接木製作同學及師友的裸露照片。校方徵詢法律意見後，僅發出警告信及作口頭懲戒，引起非議。身為港大校監的行政長官李家超今日（15日）回應指大學有責任嚴肅處理學生的行為問題，除了以校規處理缺德行為，若涉違法應向執法部門舉報，以儆效尤。



私隱專員公署今日回覆《香港01》查詢稱，已就事件展開刑事調查，現階段沒有進一步評論。一般而言，任何人在香港收集、持有、處理或使用個人資料時，除非得到資料當事人的自願及明確同意，否則個人資料只限用於收集資料時述明的目的或直接相關目的。



私隱專員公署已就事件展開刑事調查，現階段沒有進一步評論。（資料圖片／夏家朗攝）

港大有法律系男生利用網上AI軟件及身邊女性的社交媒體近照，製作裸照。有受害人今日（12日）發文講述事件。（hku.nfolderincident Instagram 截圖）

港大有法律系男生利用網上AI軟件及身邊女性的社交媒體近照，製作裸照。有事主今日（12日）發文講述事件。（hku.nfolderincident Instagram 截圖）

私隱專員公署：展開刑事調查

私隱專員公署表示，已就港大AI製色情照事件展開刑事調查，現階段沒有進一步評論。

公署表示一般而言，任何人在香港收集、持有、處理或使用個人資料時，均須遵從《私隱條例》及當中6項保障資料原則的規定。除非得到資料當事人的自願及明確的同意，否則個人資料只限使用於收集資料時述明的目的。

條例訂明罔顧當事人或受傷害 即屬犯罪

私隱專員公署表示，根據《個人資料（私隱）條例》，如任何人在未獲資料當事人同意下披露其個人資料，而披露者的意圖是導致當事人或其家人蒙受傷害，或罔顧是否會導致當事人或其家人蒙受傷害，即屬犯罪。

香港大學。（資料圖片）

色情照連素材多達700多張

有3名自稱香港大學學生周六（12日）於社交媒體發帖文，稱一名法律系男學生於2025年2月中，被人發現其電腦存有多名女性的裸露色情照片，有關照片連同素材多達700張，涉及20至30名女性，除了同學、學姐、朋友，亦有涉事男學生的小學同學、中學老師等。該男生承認使用相識女性社交媒體上的近照作為素材，以網上免費AI軟件生成色情照。

港大早前指將進一步審視事件

帖文稱3月時有學生將事件上報校方，認為該男生行為觸犯《香港大學條例》規程中的「胡鬧」（Ragging），即羞辱另一名學生或使其受到嘲弄等。校方約見事主及該男生，並諮詢律師意見後，認為其行為並未觸及學校紀律委員會可處理的罪行。有受害人不滿，及後校方改為男學生的個人學生檔案存檔警告信作內部參考，並稱會約見他作口頭懲戒。

香港大學日前回應指，已與受影響同學溝通，在多方面作出適當安排，包括課堂安排等。校方亦向該名男學生發出警告信，要求向受影響同學正式道歉。校方將進一步審視事件細節，必要時採取進一步行動，以確保所有學生能在安全和被尊重的環境中學習。