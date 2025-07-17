永安旅遊上半年報團人數增3成　逆市開店防詐騙　重面對面服務

香港處於經濟轉型期，不少實體店面臨挑戰，接連有店舖結業或轉為網上經營，而永安旅遊則逆市擴充，自疫情復常後已連開6間實體店，現已在香港擁有11間分店，比疫情前更多。



永安旅遊總經理馬世文解釋，擴展因對後市感樂觀，港人視旅遊為必需品，今年上半年報名人次比去年同期增長三成。另外，他指近年詐騙猖獗，不少客人更願意到實體店付款，以及面對面聆聽旅程講解。



永安旅遊去年重開5間分店，今年再開1間貴賓室，現時共有11間分行。（林子慰攝）

永安旅遊分店增至11間多於疫情前

永安旅遊去年重開5間分店，今年再開1間貴賓室。現時公司共有11間分店，比疫情前的10間分店更多。馬世文說：「旅行（對港人來說）與以前比較已經不是奢侈品，反而是必需品」，今年上半年報名人次比去年同期高三成，對後市感樂觀。

永安旅遊總經理馬世文表示，留意到客人更願意到實體店付款，和面對面聆聽旅程講解。（林子慰攝）

計劃「盲點地區」開設分店

除了對後市感到樂觀外，馬世文亦表示近年詐騙猖獗，不少客人在網上諮詢後，更願意到門市付款；部分長線旅行團因行程複雜及天數較多，亦需要職員面對面講解，故此選擇擴展門店。馬透露未來將在「盲點地區」，例如港島南區開設分店。

現時，永安旅遊按酒店質素及行程安排等將旅遊產品分為五級，有近八成旅客選擇中高級的旅行團。馬認為，即使香港現時經濟不景氣，但港人對旅遊產品的要求沒有下降，更注重旅遊團質素。

乘坐高鐵旅行，近年成為了到內地旅遊一個不可缺少的元素。(資料圖片)

疫情後選報中國內地旅行團比例增至一半

馬世文透露，疫情後港人旅遊模式及目的地有轉變，更多人選擇前往內地及使用高鐵旅遊。疫情前，約五成旅客前往東南亞及東北亞地區旅行、三成赴內地、兩成選擇長線旅遊地區，如歐洲、澳洲等地；疫情後，中國內地旅行團成為大趨勢，接近五成旅客報內地團，並且有更多人選擇較偏遠及冷門的地方，例如新疆、九寨溝、張家界及漠河等。

馬認為，近年亞洲地區出現不少不明確因素故導致相關變化。他舉例，韓國去年的政治風波和航空事故、泰國詐騙園及日本地震預言，都令不少旅客對該地卻步，令報團量減少。

受日本地震流言的影響，永安旅遊今年首季至7月初時的日本報名量比上年同期少三、四成，總經理馬世文冀望可於秋季紅葉期恢復往日旅客量。（林子慰攝）

日本地震傳言爆破後 報團日本反彈兩三成

就日本地震傳言的影響，馬世文分享今年第一季至7月地震預言爆破前，日本報團人數較去年同期下跌約三四成，傳言爆破後，訂單量已反彈兩、三成。他冀望報名量可在今年秋季紅葉期時恢復，但亦指出日本旅行團仍受南海板塊地震預測影響，比起沿海地區，多數旅客選擇內陸地區。

馬世文補充，永安日前推出「目的地成團」旅行模式，冀提高成團率。傳統旅行圖案往往需等待香港有足夠去同一目的地的旅客才能成團，但「目的地成團」由永安與其不同的供應商合辦，聚集世界各地嚮往同一目的地的旅客，並根據旅客國籍安排適當的導遊，提高成團機率。

金鑽貴賓室面積超過4000平方呎，設有報名櫃檯、休閒區域、VIP 獨立會客室及講座廳等，更有小食空間供應茶水及咖啡。（林子慰攝）

金鑽貴賓室面積超過4000平方呎，設有報名櫃檯、休閒區域、VIP 獨立會客室及講座廳等，更有小食空間供應茶水及咖啡。（林子慰攝）

永安旅遊位於朗豪坊的金鑽貴賓室於6月20日開放，專門服務最高級別的會員（金鑽及鑽石級別）。截至6月底，金鑽及鑽石級別會員人數超過2萬人。該分店面積超過4,000平方呎，設有報名櫃檯、休閒區域、VIP 獨立會客室及講座廳等，更有小食空間供應茶水及咖啡。