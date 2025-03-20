近半永安旅遊會員年均高鐵遊1至2次　64%只接受6小時以下車程

本港旅遊業正在復蘇，永安旅遊今日（20日）公布「高鐵假期遊中國」問卷調查結果，發現有49%受訪會員平均每年乘坐高鐵旅遊一至兩次，部份認為高鐵遊可節省交通時間及費用，只有不足10%堅決不乘坐高鐵旅遊。惟調查顯示，市民對長途高鐵仍有抗拒心理，有64%受訪會員只接受為6小時以下車程。

永安旅遊指，在高鐵旅遊帶動下，內地團去年營運業績較疫情前的2019年飆升逾六成，而今年首季與去年同期相比，高鐵旅遊的人數錄得兩成升幅。



逾35%受訪者對高鐵遊感興趣 不足10%堅決不乘坐

永安旅遊在今年3月7日至13日向會員進行「高鐵假期遊中國」問卷調查，共收集4,309份有效問卷。調查顯示，只有35%受訪者表示未曾乘坐高鐵往內地旅遊，另有超過90%對高鐵旅遊感興趣，即只有不足10%人堅決不乘坐。

坐高鐵節省交通時間 近兩成人每年高鐵旅遊3至4次

受訪者對高鐵旅遊感到興趣，主要因為可節省交通時間，佔51%；至於節省交通費用，或是高鐵座席舒適，可自由走動，也是他們的次要原因之一。此外，有49%受訪者平均每年乘坐高鐵旅遊一至兩次，更有19%每年高鐵旅遊3至4次。

抗拒長途高鐵 逾六成人只能接受6小時以下車程

旅遊目的地方面，有63%受訪者考慮坐高鐵到珠三角一帶城市，其次則分別為粵東的潮汕地區及廣西桂林一帶，分別有36%及27%。惟調查顯示，市民對長途高鐵仍有一定抗拒，當中有64%受訪者表示，最長只能接受為6小時以下高鐵車程。另有71%人認為車票可接受範圍為低於800元。

永安旅遊︰高鐵團人數今年首季較去年同期錄兩成升幅

永安旅遊公布，在高鐵旅遊帶動下，內地團去年營運業績較疫情前的2019年飆升逾六成，而今年高鐵車票的銷售業績，較去年同期錄得約兩成增長，當中集中於深圳、廣州、東莞、潮汕地區等車站，預計各項數據仍會持續向上。

永安旅遊總經理馬世文表示，今年首季與去年同期相比，高鐵旅遊在內地旅行團的佔比上升，升幅有逾四成，同時通過高鐵團旅遊的人數，也錄得兩成升幅。

永安旅遊董事長梁港蘭預計全年高鐵出行人數升幅達三成，未來會把握高鐵機遇，配合新車站的落成，將拓展至更深入的地段，提供更深度的內地團產品。