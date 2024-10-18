推赤坎古鎮等性價比高旅行團　租金回落下　永安旅遊逆市增開分行

本港旅遊業逐步復蘇，永安旅遊今日（18日）公布，由現在至明年第一季，將陸續在各區開設共五間分行，其中四間將在今年底前開張，包括將軍澳、屯門、鰂魚涌等，屆時分行數目將增至10間，即恢復至疫情前的水平。永安旅遊董事兼行政總裁梁港蘭透露，由於租金回落至合理水平，目前是適合的時機拓展業務，並強調擴展分店「冇一個限數」。至於總經理馬世文目標明年出團人次較今年上升30%。



永安旅遊今日（18日）公布，由現在至明年第一季，將陸續在各區開設共五間分行，其中四間將在今年底前開張，包括將軍澳、屯門、鰂魚涌等，屆時分行數目將增至10間，即恢復至疫情前的水平。（歐陽德浩攝）

永安旅遊今日（18日）公布，由現在至明年第一季，將陸續在各區開設共五間分行，其中四間將在今年底前開張，包括將軍澳、屯門、鰂魚涌等，屆時分行數目將增至10間，即恢復至疫情前的水平。（歐陽德浩攝）

永安旅遊分行數目明年首季恢復疫前水平

永安旅遊公布，今年第四季並將增設四間分行，分別位於鰂魚涌康怡廣場、將軍澳東港城、屯門華都商場、觀塘鱷魚恤中心，而明年首季將於新界北開設多一間分行，即屆時的分行的數目翻倍，增至疫情前的10間。

至於線上方面，永安旅遊會設立Whatsapp線上查詢服務，讓顧客更方便即時查詢，並擴大熱線中心服務，讓顧客查詢及報名時，可獲得更適時的回應。

永安旅遊並將在今年第四季推出「超值滿FUN」，即性價比高的旅遊產品，主要為廣東省路線，包括江門的赤坎古鎮等，期望可進一步推動報團人次。

永安旅遊今日（18日）公布，由現在至明年第一季，將陸續在各區開設共五間分行，其中四間將在今年底前開張，包括將軍澳、屯門、鰂魚涌等，屆時分行數目將增至10間，即恢復至疫情前的水平。（歐陽德浩攝）

目標明年出團人次較今年上升30%

永安旅遊總經理馬世文表示，10月份受到股市暢旺帶動，出團人次較9月急升20%，而今年第三季營運收益，相比第二季增長20%。他估計隨着公司於第四季積極擴張，目標明年出團人次較今年上升30%。

旅遊業逐步復常，被問到會否加價。馬世文指，雖然近月本港市道暢旺，但對比2019年未如理想，因此反而推出性價比高的旅遊產品，以吸引更多顧客報團。

永安旅遊總經理馬世文（右）估計，隨着公司於第四季積極擴張，目標明年出團人次較今年上升30%。（歐陽德浩攝）

租金回落至合理水平 擴展分店「冇一個限數」

永安旅遊董事兼行政總裁梁港蘭表示，目前航空運力尚未完全恢復，機位供應量仍然短缺，旅行團收客量受限，只回復至疫前70%。惟中國線表現最為突出，主要受惠於當地航空運力穩定及高鐵帶動，業績較2019年升逾60%。

擴展分店方面，梁港蘭透露「冇一個限數」，拓展至10間店只是目前的計劃。她解釋，由於租金回落至合理水平，目前是適合的時機拓展業務，認為旅行社拓展絕對有幫助。

「好多商店舖頭租金回落咗一定百份比，我哋去租用呢啲門店都有一啲受惠，所以呢個時間拓展係相得益彰一個好時機。」