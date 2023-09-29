永安旅遊疫後靠兩招搶生意　農曆新年包遊輪九州玩10日只收一萬元

本港老牌旅行社「永安旅遊」，成功捱過疫情的寒冬期，並將踏入六十周年。董事兼行政總裁梁港蘭表示，由於本港航班的載客量未恢復，機票價格昂貴，為了加快業務恢復，需要另謀新出路。她便透露，當中兩招便是拓展郵輪及高鐵產品，例如永安旅遊於農曆新年及情人節期間，「包船」遊日本九州玩10日，套票包食宿，僅售約一萬元。「唔計酒店費，五千蚊買張機票都唔得啦。」



梁港蘭並指，郵輪遊佔其業務不足10%，認為相關旅遊產品，在香港確有發展空間。惟問到啟德郵輪碼頭近期出現的交通配套問題，她表示安排接駁巴士便可解決，但需要改善旅客抵埗後對碼頭的印象，「乜都冇，仲係方艙醫院擺喺度，令人感覺好遺憾。」



永安旅遊於疫情期間，有多達400名員工停薪留職。圖為2020年荃灣綠楊坊永安旅遊分店。（資料圖片／歐陽德浩攝）

航班載客量未恢復 礙旅遊業復蘇

旅行社於疫情期間，均裁員及縮減規模以節省開支，疫後如何重新恢復業務，則成為旅行社的首要任務。惟復常之路並不容易，梁港蘭表示，受地勤及空中服務員短缺影響，目前本港航班的載客量尚未恢復，僅約疫前的七成水平，惟港人三年未能外遊帶來巨大需求，以致機票價格高企，有礙業界恢復生意。

為減少對航班的依賴，永安旅遊另謀新出路，拓展郵輪及高鐵產品。梁港蘭指，已主動聯絡郵輪公司，承包「歌詩達郵輪．莎倫娜號」，於明年二月期間前往日本南部多個城市。其中2月8日出發的航線共有10日，即包括農曆新年及情人節，途經福岡、佐世保、八代市及鹿兒島，目前套票售10,499元起。

農曆年郵輪遊銷情理想 兩個月售出一半套房

梁港蘭透露，該郵輪遊套票銷情理想，推出僅兩個月已售出一半套房。她指，郵輪遊佔業務不足10%，認為在香港確有發展空間，尤其新年期間機票價格更為昂貴，相反郵輪的套票已包住宿，船內部份餐廳亦不收費，並無行李重量的上限，估計因而吸引大量家庭客報名，「唔計酒店費，五千蚊買張機票都唔得啦。」

高鐵相比飛機同樣亦有優勢，梁港蘭認為，高鐵的票價穩定，可搭載600至800人，若以武漢為例，不需6個小時便可抵達，更可坐船通過三峽大壩的五級船閘，上下落差高達113米；至於聖誕節亦毋須遠赴北歐賞雪，哈爾濱便帶來同樣的冰天雪地。因此她表示會繼續發掘內地的深度景點，推出更多高鐵遊行程。

高鐵票價穩定 多發掘內地深度遊

梁港蘭並預料，在增加郵輪及高鐵遊的比例後，今年第四季的收益，可恢復至疫前八成水平，並展望明年航班增加後，可重返2018年及2019年的高峰期。

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疫情期間曾有400員工停薪留職

疫情期間多間旅行社陸續倒閉，梁港蘭表示，永安旅遊同樣「好難撐住」，當時多達400名員工停薪留職，並受封關影響只能推出本地遊，以及轉型網購行業，售賣台灣日本直運的水果或月餅等應節食品，以盡量增加收入。因此她慶幸早於10年前，已開發手機APP，至今累積共185萬個會員，讓永安旅遊在艱難時期，仍可透過APP提供酒店訂房、生活百貨及食品等服務，得以堅持至今日。

但疫情亦帶來新機遇，雖然門店數量由10多間減至6間，店舖面積亦有所縮減，但由於顧客習慣在APP預訂服務，永安旅遊的手機訂單，已由疫前所佔的兩成，飆升至目前五成（即一半），更獲驕人的成績，當中預訂機票的數量，為香港APP中首三名。

▼永安旅遊疫情期間主攻本地遊▼



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郵輪碼頭需改善形象︰方艙醫院擺喺度令人感覺遺憾

雖然梁港蘭欲發展郵輪遊，惟早前啟德郵輪碼頭被揭有大量旅客排長龍。她認為，啟德郵輪碼頭耗費巨資建成，並且位於市區，相比其他鄰近地區的郵輪碼頭，地理位置優越，若持續荒廢將十分可惜。

梁港蘭並認為，該事件只因交通接駁未能理順，建議每逢郵輪靠岸的時段，可安排接駁巴士疏導旅客。她解釋，郵輪普遍在早上8時抵達碼頭，碰巧為的士接客的繁忙時段，因此難以吸引司機空車往碼頭接客。

就算你（接駁巴士）收費，遊客都唔會介意。但你冇就唔得嘛，係咪？你冇交通配套，佢（遊客）冇得選擇，吓吓要等。前一排我見到啲遊客企喺度成個幾鐘，呢個係唔理想。 永安旅遊董事兼行政總裁梁港蘭

▼8月19日 「名勝世界壹號」停泊啟德郵輪碼頭▼



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梁港蘭強調，郵輪遊大部份為高端旅客，能幫助零售及飲食業界，帶來巨大的經濟效益。她認為，需要改善旅客抵埗後對碼頭的印象，例如在大樓外增設燈飾、綠化天台空間，以及增加食肆及商戶等。「交通到自然人流就易到，呢度乜都唔到喎。乜都冇，仲係方艙醫院擺喺度，令人感覺好遺憾。」